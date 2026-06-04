Un Boeing 787 de la Lufthansa voit sa roue avant s'effondrer à la porte d'embarquement de Francfort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un Boeing 787 de la compagnie Lufthansa LHAG.DE a subi un effondrement de la roue avant sur l'aire de trafic de l'aéroport de Francfort en début d'après-midi jeudi, a déclaré un porte-parole de l'aéroport, précisant que les détails de l'incident étaient encore en cours d'évaluation.
Lufthansa a confirmé l'incident. La compagnie n'a pas donné plus de détails.
* La porte-parole de Fraport FRAG.DE , qui exploite la plus grande plaque tournante d'Allemagne, a déclaré que l'incident s'était produit sur l'aire de trafic vers 12h45 (10h45 GMT)
* Les détails faisaient l'objet d'une enquête, notamment pour déterminer si quelqu'un avait été blessé, a-t-elle ajouté
* Bloomberg News a rapporté qu'il n'y avait aucun passager à bord à ce moment-là
* Le modèle 787, un avion bimoteur à fuselage large utilisé par Lufthansa principalement sur les liaisons long-courriers, est un ajout relativement récent à la flotte de la compagnie
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