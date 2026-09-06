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Un Boeing 767 d'Amazon Prime Air sort de piste à l'aéroport de Miami
information fournie par Reuters 06/09/2026 à 21:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Bianca Flowers

Un avion-cargo d’Amazon Prime Air a dépassé la piste de l’aéroport international de Miami dimanche, entraînant la fermeture de toutes les pistes et voies de circulation ainsi qu’un arrêt au sol, ont indiqué les responsables de l’aéroport.

* Le vol Prime Air 7598 a dépassé la piste diagonale de l'aéroport vers 14 h (heure de l'Est) (18 h 00 GMT) et s'est immobilisé à l'extrémité nord-ouest de l'aéroport, ont précisé les responsables.

* Toutes les pistes et voies de circulation ont été fermées à partir de 15 h (heure de l'Est) (19 h 00 GMT)

* Aucune information n’était disponible dans l’immédiat concernant d’éventuels blessés ou victimes.

* L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré qu'elle mènerait une enquête sur l'accident.

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