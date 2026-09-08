Un actionnaire de Xerox réclame un réexamen de la division des services financiers, selon Bloomberg News

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Starteepo, actionnaire de Xerox Holdings XRX.O , a exhorté le fabricant de matériel de bureau à créer de la valeur pour ses actionnaires et à mener une révision stratégique de son activité de services financiers, a rapporté mardi Bloomberg News, citant une lettre adressée au conseil d’administration de la société.

Starteepo, un gestionnaire d'investissements alternatifs basé à Prague et dirigé par l'investisseur Frantisek Bostl, détient une participation de 7,34% dans Xerox, selon la lettre consultée par Bloomberg.

Voici quelques détails:

* L'investisseur a exhorté Xerox à engager des conseillers en vue d'une révision stratégique formelle qui pourrait envisager la création d'une coentreprise, un partenariat stratégique de capital, la cession ou des structures de financement alternatives pour cette division, précise le rapport.

* Starteepo a estimé que cette division pourrait valoir jusqu’à 7,69dollars par action Xerox, soit plus du double du cours de clôture de l’action Xerox vendredi, qui s’établissait à 3,32 dollars.

* De telles mesures pourraient aider Xerox à atteindre une valeur des capitaux propres de 3,3 milliards de dollars, soit plus de 18 dollars par action, selon la lettre.

* Xerox et Starteepo n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* Starteepo a déclaré que Xerox devrait publier séparément les informations financières relatives à sa division de services financiers et communiquer sa stratégie pour cette activité au plus tard lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, selon le rapport.

* Starteepo a révélé pour la première fois en mai détenir une participation importante dans Xerox et a augmenté sa participation en juillet, a rapporté Bloomberg.