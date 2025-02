Umicore: le titre chute sur des résultats peu encourageants information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le titre Umicore subit la plus forte baisse de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles vendredi matin suite à la présentation de résultats annuels 2024 en net repli.



Le groupe belge de matériaux, de chimie et de métallurgie a fait état de revenus de 3,5 milliards d'euros au titre de l'an dernier, contre 3,9 milliards en 2023.



Son Ebitda ajusté a chuté de 22% pour s'établir à 763 millions d'euros.



'2024 aura été une année décevante et intense pour Umicore, marquée par des défis considérables, dont un ralentissement de la croissance des véhicules électriques (VE), de multiples obstacles dans le secteur industriel européen et des tensions géopolitiques croissantes', explique son directeur général Bart Sap.



Depuis son arrivée en mai dernier, le groupe a lancé un examen stratégique et déployé des mesures de réduction des coûts, tout en s'attachant à affecter ses capitaux de manière 'disciplinée'.



Mais Umicore souligne que le paysage économique mondial continue d'être perturbé par des tensions géopolitiques persistantes, ce qui limite la visibilité sur la demande du marché final.



Dans ce contexte, l'entreprise dit tabler pour 2025 sur un Ebitda ajusté qui devrait se situer entre 720 et 780 millions d'euros, ce qui laisse apparaître un nouveau recul des résultats sur la base du point médian (750 millions d'euros).



Umicore dit avoir l'intention de réduire ses coûts, mais aussi de diminuer ses dépenses d'investissement de 20%.



Lors de sa journée d'investisseurs, prévue le 27 mars à Londres, Umicore prévoit de présenter les résultats de l'examen stratégique et le plan à moyen terme pour l'activité de matériaux pour batteries (Battery Materials), dont les revenus ont baissé l'an dernier.



En attendant, l'action lâchait plus de 10% vendredi sur Euronext Bruxelles,





Valeurs associées UMICORE 9,52 EUR Euronext Bruxelles -10,10%