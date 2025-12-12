 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Banque de Russie dit engager des poursuites contre Euroclear
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:24

Vues du siège de la Banque centrale russe à Moscou

Vues du siège de la Banque centrale russe à Moscou

La banque centrale de Russie a déclaré vendredi qu'elle poursuivait en justice l'institution financière Euroclear, basée à Bruxelles, devant un tribunal de Moscou pour des actions qui, selon elle, lui portent préjudice en affectant sa capacité à disposer de ses fonds et de ses titres.

Cette annonce intervient alors que les Etats membres de l'Union européenne doivent se prononcer ce vendredi sur une clause qui permettrait de geler les actifs souverains russes aussi longtemps que nécessaire, sans avoir à renouveler ce gel tous les six mois par un vote à l'unanimité, au risque de se heurter au veto de pays prorusses comme la Hongrie.

"Les mécanismes d'utilisation directe ou indirecte des avoirs de la Banque de Russie, ainsi que toute autre forme d'utilisation non autorisée des avoirs de la Banque de Russie, sont illégaux et contraires au droit international, violant notamment les principes d'immunité souveraine des avoirs", a déclaré la banque centrale russe dans un communiqué.

Ni Euroclear, où sont logés une grande partie des avoirs russes gelés en Europe depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en février 2022 - soit quelque 140 milliards d'euros -, ni la Commission européenne ni le gouvernement belge n'ont réagi dans l'immédiat.

La Banque de Russie se réfère aux solutions présentées le 3 décembre dernier par la Commission européenne pour continuer à répondre aux besoins financiers de l'Ukraine en 2026 et 2027.

ARTICLE 122

L'une des deux options choisies par l'exécutif de l'Union européenne serait d'emprunter des liquidités aux institutions financières de l'UE détenant des actifs souverains russes afin d'accorder un prêt à l'Ukraine, que Kyiv ne devrait rembourser que si Moscou verse des réparations.

L'autre option est un emprunt communautaire.

Les propositions de la Commission seront étudiées par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres lors du Conseil européen des 18 et 19 décembre à Bruxelles.

En attendant, les ambassadeurs des Vingt-Sept espèrent convenir ce vendredi de recourir à l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'UE, qui permet de prendre des mesures économiques d'urgence par un vote à la majorité qualifiée, pour geler indéfiniment les actifs russes.

"Aujourd'hui, les Européens vont décider de priver la Russie des actifs qui sont placés en Europe – 200 milliards d'euros – aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que la Russie cesse sa guerre d'agression et verse des réparations à l'Ukraine", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au micro de franceinfo.

"Les Européens ne veulent laisser personne décider à leur place (...) et nous avons décidé de bloquer ces sommes aussi longtemps que nécessaire", a-t-il ajouté.

Les autorités russes ont prévenu à maintes reprises que la mise en oeuvre d'un "prêt de réparation" entraînerait "la réaction la plus sévère".

La banque centrale russe a averti vendredi qu'un tel projet serait contesté devant les "tribunaux nationaux, les autorités judiciaires d'États étrangers et d'organisations internationales, les tribunaux arbitraux et autres instances judiciaires internationales".

(Anton Kolodyazhny and Gleb Bryanski, avec Jan Strupczewski à Bruxelles; version française Coralie Lamarque et Jean-Stéphane Brosse; édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

12 commentaires

  • 11:39

    etrange des posts qui passent mais critiquer la russie c est efface mais pro russe pas de probleme

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Litige entre Google et sa filiale russe: une saisie conservatoire de 110 millions d'euros réalisée en France
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:56 

    Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe, a appris l'AFP auprès d'un avocat représentant Google Russie en France. Selon plusieurs documents ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 12.12.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq. * BROADCOM AVGO.O ... Lire la suite

  • Des gendarmes à proximité d'un rassemblement d'agriculteurs pour empêcher l'abattage d'un troupeau de 200 vaches parmi lesquelles un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté à Les-Bordes-sur-Arize, le 11 décembre 2025 en Ariège ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Dermatose: extension de la vaccination en Occitanie, sur fond de colère agricole
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:30 

    Le gouvernement a étendu vendredi les zones de vaccination obligatoire en Occitanie face "à la dégradation soudaine de la situation sanitaire", dans un contexte de colère d'éleveurs contre la stratégie d'abattage de troupeaux jusqu'ici déployée. Alors que les manifestants ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    Uber lance un service de Robotaxi à Dubaï avec WeRide
    information fournie par Zonebourse 12.12.2025 11:30 

    WeRide et Uber Technologies, en partenariat avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, annoncent le lancement officiel des trajets passagers Robotaxi à Dubaï via l'application Uber. "À partir d'aujourd'hui, les passagers peuvent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank