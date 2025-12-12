 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert après les données économiques
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:31

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes progressent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent les données provenant de plusieurs des grandes économies de la région.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,19% à 8.100,85 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,43% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,40%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,31% et le Stoxx 600 avance de 0,29%.

Ce vendredi, les investisseurs analysent la publication d'une série d'indicateurs clef en Europe. L'économie britannique s'est contractée de manière inattendue de 0,1% en octobre, selon des données officielles publiées vendredi.

En Allemagne, l'inflation calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 2,6% sur un an en novembre, confirmant les données préliminaires, alors qu'en France, elle a accéléré à 0,8% sur un an en novembre, comme prévu.

Au fil de la semaine, les marchés ont dû s'adapter prestement pour garder leur équilibre, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant abaissé ses taux mercredi, tout en donnant des perspectives moins optimistes que prévu, tandis que le retour des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) a pesé sur le sentiment.

Aux valeurs, à Paris, Emeis progresse de 3,4% après avoir finalisé des accords pour la cession de son activité maison de retraite en Suisse.

Accor est dans le vert aussi et avance de 1,7% après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.

Wendel progresse de 5,9% après l'annonce de ses perspectives et d'un rachat d'actions.

En revanche, Elior est dans le rouge, abandonne 3,5% après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation.

Eutelsat recule aussi, de 8,5%, après avoir annoncé le succès de son émission de droits.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
61,16 USD Ice Europ -0,63%
Pétrole WTI
57,54 USD Ice Europ -0,59%
