Umicore: la feuille de route 2028 bien accueillie en Bourse information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Umicore signe jeudi la plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600 après avoir présenté à l'occasion de sa journée d'investisseurs sa feuille de route à horizon 2028, qui prévoit notamment une réduction de ses investissements.



Le groupe belge explique vouloir se focaliser sur l'optimisation de la génération de trésorerie dans ses activités de base (catalyseurs, recyclage, matériaux de spécialités) tout en 'récupérant de la valeur' au sein de sa branche de batteries, notamment via des partenariats.



Dans un communiqué, Umicore dit viser pour 2028 un Ebitda ajusté entre un et 1,2 milliard d'euros avec une marge opérationnelle ajustée de plus de 23% et un flux de trésorerie disponible cumulé compris entre un et 1,2 milliard.



La société prévoit par ailleurs de réduire ses dépenses d'investissement de 1,4 milliard d'euros entre 2025 et 2028 pour les limiter à 2,1 milliards de d'euros.



Suite à ces annonces, l'action Umicore grimpait de 11% jeudi, ce qui lui permet d'effacer quasiment l'intégralité de ses pertes depuis le début de l'année et ce qui soutenait le BEL 20 (+0,1%), seul indice européen à émerger dans le vert ce matin.





Valeurs associées UMICORE 10,1200 EUR Euronext Bruxelles +9,82%