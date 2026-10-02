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UMG soutenu par Barclays
information fournie par AOF 02/10/2026 à 15:56

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Universal Music Group (UMG) progresse de 0,25% à la Bourse d'Amsterdam, porté par le relèvement de recommandation de Barclays, qui passe de " pondération de marché " à " surpondérer ". La banque britannique réduit toutefois son objectif de cours de 22,50 à 20 euros.

Après la forte sous-performance du titre depuis son introduction en Bourse, la banque estime que la valorisation est désormais attractive, avec un rendement du flux de trésorerie disponible attendu autour de 6% en 2027. Barclays considère également que la complexité et la volatilité des

résultats du groupe sont désormais largement intégrées par le marché.

"Nous pensons que la complexité et la volatilité d'UMG sont désormais pleinement comprises et intégrées par le marché. Le groupe reste par ailleurs une valeur de croissance, avec un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de 7% attendu entre 2025 et 2030", estime Barclays, qui identifie deux principaux moteurs susceptibles de soutenir les résultats dans les prochains trimestres.

Le premier réside dans une amélioration des marges grâce à de nouvelles réductions de coûts, celles d'UMG restant inférieures à celles de certains concurrents. Le second concerne l'intelligence artificielle, avec le développement potentiel de nouvelles offres premium chez les plateformes de streaming et la conclusion d'accords de licence avec des acteurs de l'IA générative.

Barclays considère notamment le lancement d'une offre Spotify intégrant davantage de fonctionnalités d'intelligence artificielle comme un potentiel catalyseur pour UMG. La banque souligne enfin que les positions vendeuses restent élevées sur le titre, témoignant d'un scepticisme encore important des investisseurs.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2026 à 15:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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