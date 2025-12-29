Ultragenyx s'effondre après l'échec d'un médicament contre les maladies osseuses lors d'essais de phase finale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Les actions d'Ultragenyx Pharmaceutical

RARE.O plongent de 42,5 % à 19 $ avant la mise sur le marché ** RARE déclare que son médicament expérimental pour un type de maladie osseuse génétique n'a pas atteint l'objectif principal dans les études de phase finale ** Le médicament, setrusumab, était développé pour les personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite, une maladie génétique rare qui provoque une fragilité osseuse ** Bien que les études n'aient pas atteint une signification statistique sur la réduction des fractures, elles ont toutes deux montré des améliorations significatives de la densité minérale osseuse, un indicateur clé de la solidité des os - RARE ** À la dernière clôture, l'action était en baisse de 18,7 % depuis le début de l'année