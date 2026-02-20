EDF-L'Ebitda -19,2% en 2025 avec la faiblesse des prix de l'électricité

Le logo de l'entreprise Electricite de France est visible sur la centrale EDF de Bouchain, près de Valenciennes

‌EDF a fait ​état vendredi d'une baisse de 19,2% de son ​bénéfice avant intérêts, impôts, ​dépréciation et ⁠amortissement (Ebitda) en 2025, ‌les prix de l'électricité en baisse ayant ​pesé ‌sur les revenus ⁠générés par ses centrales nucléaires et hydroélectriques.

L'énergéticien ⁠public ‌a affiché un ⁠Ebitda de 29,26 ‌milliards d'euros, ⁠contre 36,52 milliards un ⁠an ‌plus tôt.

Il a aussi ​indiqué ‌que l'Ebitda 2026 est attendu en "léger" ​retrait, "dans un contexte de ⁠baisse des prix de marché."

