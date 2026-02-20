 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le luxe progresse, Moncler rassure sur la demande en Chine
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 12:04

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Le luxe européen progresse ‌en Bourse vendredi, dans le sillage du fabricant italien de ​doudounes haut de gamme Moncler, dont les résultats financiers publiés la veille ont relancé l'optimisme des investisseurs quant à la ​demande chinoise pour les produits du secteur.

Vers 8h50 GMT, le compartiment sectoriel du Stoxx ​600 prend 1,52%, tiré par ⁠un bond d'environ 10% pour Moncler, ses concurrents LVMH, ‌Hermès ou encore Burberry emportant environ 2 à 3%.

Moncler a enregistré jeudi une hausse de 7% de ​son chiffre d'affaires ‌au quatrième trimestre à taux de change constants, ⁠dépassant les attentes avec la forte croissance en Asie et dans les Amériques.

Les analystes de Jefferies, qui saluent dans une ⁠note un effort "olympique" ‌pour le groupe italien, soulignent que si Moncler "s'est abstenu ⁠d'adopter le discours selon lequel les dépenses de l'industrie ‌chinoise auraient augmenté de manière générale ces dernières ⁠semaines (...), certains peuvent le déduire".

"Nous nous attendons à ⁠ce que le ‌débat des investisseurs se concentre sur les tendances plus encourageantes observées ​ces dernières semaines", ont-ils ‌précisé.

Les analystes de JP Morgan soulignent quant à eux que "les commentaires positifs sur les ​échanges commerciaux actuels, (...), notamment compte tenu du fait que le Nouvel An chinois est toujours en cours, pourraient ⁠être interprétés de manière positive au niveau sectoriel, en particulier au vu des récentes inquiétudes concernant spécifiquement le cluster chinois".

"Nous nous attendons à une réaction positive généralisée des cours des actions dans l'ensemble du secteur du luxe."

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank