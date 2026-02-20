Le luxe progresse, Moncler rassure sur la demande en Chine

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Le luxe européen progresse ‌en Bourse vendredi, dans le sillage du fabricant italien de ​doudounes haut de gamme Moncler, dont les résultats financiers publiés la veille ont relancé l'optimisme des investisseurs quant à la ​demande chinoise pour les produits du secteur.

Vers 8h50 GMT, le compartiment sectoriel du Stoxx ​600 prend 1,52%, tiré par ⁠un bond d'environ 10% pour Moncler, ses concurrents LVMH, ‌Hermès ou encore Burberry emportant environ 2 à 3%.

Moncler a enregistré jeudi une hausse de 7% de ​son chiffre d'affaires ‌au quatrième trimestre à taux de change constants, ⁠dépassant les attentes avec la forte croissance en Asie et dans les Amériques.

Les analystes de Jefferies, qui saluent dans une ⁠note un effort "olympique" ‌pour le groupe italien, soulignent que si Moncler "s'est abstenu ⁠d'adopter le discours selon lequel les dépenses de l'industrie ‌chinoise auraient augmenté de manière générale ces dernières ⁠semaines (...), certains peuvent le déduire".

"Nous nous attendons à ⁠ce que le ‌débat des investisseurs se concentre sur les tendances plus encourageantes observées ​ces dernières semaines", ont-ils ‌précisé.

Les analystes de JP Morgan soulignent quant à eux que "les commentaires positifs sur les ​échanges commerciaux actuels, (...), notamment compte tenu du fait que le Nouvel An chinois est toujours en cours, pourraient ⁠être interprétés de manière positive au niveau sectoriel, en particulier au vu des récentes inquiétudes concernant spécifiquement le cluster chinois".

"Nous nous attendons à une réaction positive généralisée des cours des actions dans l'ensemble du secteur du luxe."

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Kate Entringer)