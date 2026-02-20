Air Liquide vise une marge à +100pbs en 2027, dépasse les attentes en 2025

Le logo d'Air Liquide à Paris

Air Liquide a ‌annoncé vendredi viser une amélioration de +100 points de base de ​sa marge opérationnelle pour 2027 et a confirmé le même objectif pour 2026, le spécialiste des gaz industriels affichant une ​amélioration de 100 points de base de cet indicateur financier en 2025, ​hors effet énergie.

"Ceci porte ainsi (notre) ⁠objectif total à +560 points de base d’amélioration sur la ‌période 2022-2027", souligne le directeur général François Jackow dans un communiqué.

Le groupe, qui présente par ailleurs ​ses résultats annuels, ‌a fait état d'un chiffre d'affaires de 26,94 ⁠milliards d'euros en 2025, légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 26,92 milliards, selon un ⁠consensus Vara partagé ‌par Air Liquide.

Il ambitionne par ailleurs de "réaliser ⁠une croissance du résultat net récurrent à taux de ‌change constant" en 2026, après avoir affiché un ⁠résultat net récurrent (part du groupe) de 3,68 milliards ⁠d'euros pour 2025, ‌en hausse de 6,2% sur un an en données publié.

Air ​Liquide proposera un dividende ‌de 3,70 euros par action pour 2025, en hausse de 12,1% sur un ​an, selon le communiqué.

La proposition s'accompagnera d'une résolution "permettant l'attribution d’actions gratuites en juin 2026, à raison d’une ⁠action pour 10 actions détenues", ajoute François Jackow dans le communiqué.

Le groupe détaillera les leviers de sa trajectoire à long terme à l'occasion d'un "Capital Markets Day" annoncé pour le deuxième semestre 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin ​et Kate Entringer)