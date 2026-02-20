 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le DG de Diageo prévoit de remanier son équipe de direction-FT
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 12:01

L'avertissement sur les bénéfices de Diageo ébranle la confiance des investisseurs dans le nouveau PDG

L'avertissement sur les bénéfices de Diageo ébranle la confiance des investisseurs dans le nouveau PDG

Le nouveau ‌directeur général de Diageo, Dave Lewis, prévoit ​une réorganisation majeure de son équipe de direction, a rapporté vendredi le Financial Times, citant ​des sources proches du dossier.

Dave Lewis cherche à remplacer ​plusieurs membres du comité ⁠exécutif du groupe, selon le rapport, ‌qui ajoute qu'il vise à mettre en œuvre un "changement radical", susceptible de supprimer ​des ‌niveaux entiers de la direction.

Reuters n'a ⁠pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. Diageo n'a pas immédiatement répondu à la demande ⁠de commentaires ‌de Reuters.

Dave Lewis, ancien patron de ⁠Tesco, a été nommé à la ‌tête de Diageo en novembre dernier ⁠et a été charger de relancer ⁠la croissance ‌du plus grand fabricant mondial de spiritueux.

Dave Lewis, ​surnommé "Drastic Dave" et ‌connu pour ses redressements d'entreprises grâce à des réductions de ​coûts, doit notamment redresser le fabricant de whisky Johnnie Walker et ⁠de bière Guinness, qui est confronté à des hausses de droits de douane aux États-Unis, son plus grand marché.

(Rédigé par Abu Sultan à Bangalore; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez se voit remettre la loi d'amnistie par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, le 19 février 2026 au palais de Miraflores à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    "Savoir demander pardon": amnistie historique au Venezuela
    information fournie par AFP 20.02.2026 12:35 

    Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques a été promulguée jeudi au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis. Des experts estiment toutefois que la portée de ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Le luxe progresse, Moncler rassure sur la demande en Chine
    information fournie par Reuters 20.02.2026 12:04 

    Le luxe européen progresse ‌en Bourse vendredi, dans le sillage du fabricant italien de ​doudounes haut de gamme Moncler, dont les résultats financiers publiés la veille ont relancé l'optimisme des investisseurs quant à la ​demande chinoise pour les produits du ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise Electricite de France est visible sur la centrale EDF de Bouchain, près de Valenciennes
    EDF-L'Ebitda -19,2% en 2025 avec la faiblesse des prix de l'électricité
    information fournie par Reuters 20.02.2026 11:59 

    ‌EDF a fait ​état vendredi d'une baisse de 19,2% de son ​bénéfice avant intérêts, impôts, ​dépréciation et ⁠amortissement (Ebitda) en 2025, ‌les prix de l'électricité en baisse ayant ​pesé ‌sur les revenus ⁠générés par ses centrales nucléaires et hydroélectriques. ... Lire la suite

  • Le logo d'Air Liquide à Paris
    Air Liquide vise une marge à +100pbs en 2027, dépasse les attentes en 2025
    information fournie par Reuters 20.02.2026 11:58 

    Air Liquide a ‌annoncé vendredi viser une amélioration de +100 points de base de ​sa marge opérationnelle pour 2027 et a confirmé le même objectif pour 2026, le spécialiste des gaz industriels affichant une ​amélioration de 100 points de base de cet indicateur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank