Le DG de Diageo prévoit de remanier son équipe de direction-FT

L'avertissement sur les bénéfices de Diageo ébranle la confiance des investisseurs dans le nouveau PDG
Le nouveau directeur général de Diageo, Dave Lewis, prévoit une réorganisation majeure de son équipe de direction, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Dave Lewis cherche à remplacer plusieurs membres du comité exécutif du groupe, selon le rapport, qui ajoute qu'il vise à mettre en œuvre un "changement radical", susceptible de supprimer des niveaux entiers de la direction.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. Diageo n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.
Dave Lewis, ancien patron de Tesco, a été nommé à la tête de Diageo en novembre dernier et a été charger de relancer la croissance du plus grand fabricant mondial de spiritueux.
Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" et connu pour ses redressements d'entreprises grâce à des réductions de coûts, doit notamment redresser le fabricant de whisky Johnnie Walker et de bière Guinness, qui est confronté à des hausses de droits de douane aux États-Unis, son plus grand marché.
(Rédigé par Abu Sultan à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
