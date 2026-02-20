Le DG de Diageo prévoit de remanier son équipe de direction-FT

L'avertissement sur les bénéfices de Diageo ébranle la confiance des investisseurs dans le nouveau PDG

Le nouveau ‌directeur général de Diageo, Dave Lewis, prévoit ​une réorganisation majeure de son équipe de direction, a rapporté vendredi le Financial Times, citant ​des sources proches du dossier.

Dave Lewis cherche à remplacer ​plusieurs membres du comité ⁠exécutif du groupe, selon le rapport, ‌qui ajoute qu'il vise à mettre en œuvre un "changement radical", susceptible de supprimer ​des ‌niveaux entiers de la direction.

Reuters n'a ⁠pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. Diageo n'a pas immédiatement répondu à la demande ⁠de commentaires ‌de Reuters.

Dave Lewis, ancien patron de ⁠Tesco, a été nommé à la ‌tête de Diageo en novembre dernier ⁠et a été charger de relancer ⁠la croissance ‌du plus grand fabricant mondial de spiritueux.

Dave Lewis, ​surnommé "Drastic Dave" et ‌connu pour ses redressements d'entreprises grâce à des réductions de ​coûts, doit notamment redresser le fabricant de whisky Johnnie Walker et ⁠de bière Guinness, qui est confronté à des hausses de droits de douane aux États-Unis, son plus grand marché.

