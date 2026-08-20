Ultragenyx en hausse après avoir obtenu l'autorisation de la FDA pour une thérapie génique destinée au traitement d'une maladie métabolique rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O progresse de 11,4 % à 29,23 dollars avant l'ouverture du marché ** RARE a annoncé mercredi en fin de journée avoir obtenu l’autorisation de la FDA américaine pour sa thérapie génique Genglycos destinée au traitement d’une maladie métabolique ultra-rare connue sous le nom de glycogénose de type Ia (GSDIa), également appelée maladie de Von Gierke, chez les adultes et les enfants

** Cette maladie réduit la capacité du foie à réguler le taux de glucose et s’accompagne d’hypoglycémies pouvant mettre la vie en danger

** La prise en charge quotidienne de cette affection nécessite un traitement rigoureux à base de fécule de maïs brute, administrée par voie orale en tant que thérapie de substitution glucidique

** Genglycos aura un prix catalogue aux États-Unis de 2,7 millions de dollars par patient et sera disponible dans les centres de traitement agréés d’ici 30 à 60 jours, a indiqué la société

** À la clôture d’hier, l’action RARE affichait une hausse de 14 % depuis le début de l’année