Après la surprise, les questions sur le retour de Harry et sa famille au Royaume-Uni

Le prince Harrry et son épouse Meghan à Londres, le 5 mars 2020 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Où vont-ils habiter ? Quelles relations auront-ils avec la famille royale ? Que vont-ils faire ? L'annonce jeudi soir du retour au Royaume-Uni du prince Harry et de son épouse Meghan a fait l'effet d'une bombe et soulève de multiples questions.

Où vont-ils habiter?

Harry, 41 ans, et Meghan, 45 ans, n'ont pas communiqué officiellement sur leur retour et peu de détails ont filtré sur leur déménagement.

Mercredi, le duc de Sussex est apparu tout sourire à Washington pour une table ronde avec des anciens combattants. Mais n'a fait aucun commentaire.

Selon les médias britanniques, les Sussex, qui avaient quitté le Royaume-Uni en 2020 avec fracas, en froid avec la famille royale, doivent s'installer d'ici fin août dans une résidence privée, non royale, probablement hors de Londres.

Le domaine d'Althorp, appartenant à la famille Spencer, dans le région de Northampton, au nord de Londres, 5 septembre 1997 ( AFP / MARTIN HAYHOW )

Parmi les possibles points de chute évoqués figure la région de Northampton, au nord de Londres, où se trouve le domaine d'Althorp appartenant aux Spencer, la famille de la défunte princesse Diana, mère de Harry. Ou la région des Cotswolds, proche d'Oxford, prisée des célébrités.

Harry, Meghan et leurs enfants Archie (7 ans) et Lilibet (5 ans) y ont passé du temps en juillet, pour leur premier séjour familial au Royaume-Uni depuis 2022.

Selon les médias britanniques, les deux enfants sont inscrits dans une école non précisée pour la rentrée de septembre.

Pourquoi reviennent-ils?

Le fils de Charles III a souvent affirmé espérer une "réconciliation" avec sa famille.

Le prince Harry, duc de Sussex, et son épouse Meghan, à Bondi Beach, à Sydney, le 17 avril 2026 en Australie ( POOL / Jonathan Brady )

Pour l'expert royal Ed Owens, "c'est une des raisons" de leur retour. Mais la principale, selon lui, est familiale: "ils veulent que leurs enfants grandissent au Royaume-Uni".

Moins magnanime, le tabloïd Daily Mail juge que leur retour "sera probablement perçu comme l'aveu le plus frappant de l'échec de leurs grands projets de conquête de l'Amérique".

Après un contrat lucratif avec Netflix et d'autres engagements, Meghan s'est réinventée en femme d'affaires avec son entreprise "As Ever" de vente de confitures, bougies et thé.

Quelles relations avec la famille royale?

Le roi n'a été prévenu que dimanche de la décision du couple, mais se réjouit de la possibilité de voir davantage la famille à titre personnel, a fait savoir le palais.

Le roi Charles III et son fils, le prince Harry, duc de Sussex, au château de Windsor, le 19 septembre 2022 ( POOL / David Rose )

Une confirmation d'un apaisement des relations entre Charles III, toujours traité pour un cancer, et son fils cadet, qui se sont peu vus depuis 2022.

En juillet, le roi et son épouse Camilla - durement égratignée par Harry dans ses mémoires en 2023 - ont reçu le prince et sa famille.

Les choses s'annoncent plus compliquées avec William, héritier du trône et frère aîné de Harry. Les deux hommes restent en froid, et William n'a pas réagi à l'annonce de son retour.

"Le fossé entre eux est très profond (...). (William) est très mécontent à mon avis", estime l'expert royal Richard Fitzwilliams auprès de l'AFP.

Que vont-ils faire?

Malgré son départ du Royaume-Uni, Harry continue de parrainer plusieurs organisations caritatives basées dans son pays natal.

Lors de son séjour en juillet, il a participé à plusieurs engagements publics, favorablement accueillis par les médias.

Le prince Harry, duc de Sussex, arrive à Chatham House pour assister à la 14e conférence de la Fondation des Invictus Games intitulée, le 7 juillet 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Il supervise aussi l'organisation en 2027 des Jeux Invictus à Birmingham (centre de l'Angleterre), évènement sportif international qu'il a créé pour les anciens combattants blessés.

Pourraient-ils redevenir un jour membres actifs de la famille royale? Aucun changement de statut officiel n'est prévu, a fait savoir le palais.

La réaction du public britannique reste aussi incertaine.

Selon un sondage YouGov réalisé jeudi auprès de 5.810 adultes, seuls 21% des sondés se disent favorables à un retour des Sussex, tandis que 33% s'y disent opposés.

"Je pense que c'est une bonne chose (...) surtout pour les enfants", commentait jeudi auprès de l'AFP Charles Donkin, qui travaille dans la finance. Isha Anderson, 27 ans, employée d'une FinTech, bien qu'"indifférente" à leur retour, leur a souhaité cependant "bonne chance", notamment face aux médias.

Quelle sécurité?

En quittant le Royaume-Uni, Harry et Meghan ont perdu leur protection policière systématique. Le prince dénonce depuis une décision qui, selon lui, met en danger ses enfants.

Il payait lui-même sa sécurité privée lors de ses déplacements au Royaume-Uni.

Il est probable qu'une partie des problèmes liés à la sécurité de Harry et de sa famille "ont été résolus" pour permettre leur retour, a estimé l'expert royal Robert Hardman à la BBC.

Interrogé jeudi en marge d'un déplacement, le Premier ministre Andy Burnham a affirmé que la sécurité du couple et son financement étaient "une affaire privée", souhaitant au couple "beaucoup de succès dans leurs projets".