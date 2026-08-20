Walmart: CA à périmètre constant en-deçà des attentes au T2 avec la baisse des dépenses

Le logo de Walmart est visible sur un hypermarché en Californie

Walmart a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires à périmètre ‌constant inférieur aux attentes, pour la première fois depuis 2024, les consommateurs réduisant leurs dépenses en raison de la hausse ​des prix de l'essence, ce qui a entraîné une baisse de 6% de son cours en avant-Bourse.

Le plus grand détaillant mondial a également légèrement revu à la hausse ses objectifs annuels pour la première fois cette année, et son directeur général, John ​Furner, a mis l'accent sur la croissance de son activité de commerce électronique.

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant de l'entreprise a progressé de 2,6%, alors ​que les estimations tablaient sur une hausse de 3,8%, selon ⁠les données compilées par LSEG. Le panier moyen, c'est-à-dire le montant moyen par transaction, a augmenté de 1,1%, un ‌chiffre bien inférieur à la hausse de 3,1% enregistrée il y a un an.

"Pour l'économie de consommation, c'est comme si Nvidia faisait état d'un ralentissement. Walmart a su tirer parti de la tendance ​au "trade-down", mais ce vent favorable pourrait bien s'essouffler", ‌a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Walmart prévoit désormais ⁠une croissance de son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 comprise entre 4% et 5%, contre un objectif initial de croissance, entre 3,5% et 4,5%.

Les ventes à périmètre constant dans le secteur de la santé et du bien-être ont légèrement reculé, pénalisées ⁠par un impact de 900 ‌points de base lié à la mise en œuvre du "prix juste maximal" prévue par la loi sur ⁠la réduction de l'inflation.

Hors impact de cette loi, la société a indiqué que son chiffre d’affaires comparable aux États-Unis avait ‌progressé de 3,4%.

L'enseigne a baissé les prix de plus de 7.000 articles cette année, soutenant ainsi ses marges ⁠grâce à des activités annexes lucratives telles que la publicité et une place de ⁠marché tierce en pleine expansion.

Walmart Connect, ‌la branche publicitaire américaine, a enregistré une croissance de 43%, tandis que ses ventes en ligne ont augmenté de 24%.

Le ​géant de la grande distribution a déclaré jeudi qu'il continuerait à ‌répercuter les remboursements de droits de douane perçus sur la baisse des prix. Son résultat d'exploitation ajusté intègre un gain de 750 points de base ​provenant des remboursements de droits de douane.

L'entreprise a également enregistré une croissance à un chiffre dans le secteur de l'alimentation, qui constitue sa principale catégorie de produits. Les articles de grande consommation, qui comprennent les jouets et les vêtements, ont ⁠affiché une hausse à un chiffre faible.

Walmart table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,80 (2,39 euros) et 2,87 dollars, contre un objectif précédent de 2,75 à 2,85 dollars.

Le groupe prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre compris entre 62 et 64 cents, en-deçà des estimations de 68 cents, tandis que son objectif de croissance du chiffre d'affaires net, compris entre 3% et 3,75%, a également été revu à la baisse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; Version ​française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)