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Ultragenyx atteint son plus bas niveau historique après l'échec d'un essai clinique sur un médicament destiné au traitement d'une maladie rare
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 17:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

3 septembre - ** L'action d'Ultragenyx Pharmaceutical

RARE.O chute de 44,5 % pour atteindre son plus bas historique à 14,74 $

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage jamais observée et passe sous son plus bas niveau sur 52 semaines, à 18,29 $, atteint en mars 2026

** La société est en passe de perdre environ 1,2 milliard de dollars de capitalisation boursière si cette tendance se poursuit

** Le médicament de la société, l’apazunersen, n’a pas atteint son objectif principal lors d’un essai clinique de phase avancée portant sur le syndrome d’Angelman, une maladie qui affecte le système nerveux et entrave le développement cérébral normal chez l’enfant

** Le médicament n’a pas montré d’amélioration significative des capacités cognitives ou du développement global des enfants par rapport au placebo

** Les résultats sont “sans ambiguïté négatifs ” et cet échec “accroît le risque pour les concurrents” tels qu’Ionis

IONS.O , qui mènent actuellement leurs propres essais cliniques de phase avancée similaires sur le syndrome d’Angelman – analyste chez Jefferies

** Plus de 11,2 millions d’actions ont été échangées, soit près de 5 fois le volume moyen sur 30 jours du titre

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 15,4 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 17:01:45.

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