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Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans le secteur de la beauté
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions, du contexte, de détails et d'un graphique)

Le distributeur de cosmétiques Ulta Beauty

ULTA.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, pariant que ses investissements en marketing et dans l'élargissement de sa gamme de produits stimuleraient la demande malgré les incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur l'horizon.

L'action de la société, qui a également annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, a progressé d'environ 2% en séance prolongée.

Les consommateurs à revenus élevés et les jeunes acheteurs continuent de dépenser sans compter pour des marques de parfums et de maquillage tendance et à forte marge, malgré une inflation tenace, ce qui soutient les ventes d’entreprises telles qu’Ulta Beauty.

La société, basée à Bolingbrook, dans l’Illinois, profite également d’une hausse de la demande pour des marques de cosmétiques abordables telles qu’Elf Beauty ELF.N .

L’entreprise, qui est en pleine restructuration sous la direction de sa directrice générale Kecia Steelman, s’est appuyée sur des marques détenues par des célébrités, telles que "Rare Beauty" de Selena Gomez et "Cecred" de Beyoncé, pour attirer une clientèle jeune et aisée.

"La confiance fragile des consommateurs pourrait même jouer en faveur d’Ulta Beauty en renforçant l’'effet rouge à lèvres' – cette tendance des consommateurs à continuer de dépenser pour de petits luxes abordables, tels que les produits de beauté, tout en réduisant leurs achats discrétionnaires plus coûteux", a déclaré le cabinet d’études Placer.ai.

La société prévoit désormais une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 6,7% et 7,2%, contre une fourchette de 6% à 7% dans ses prévisions précédentes.

Elle table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant pour l’exercice 2026 comprise entre 3,2% et 3,7%, contre une prévision antérieure de 2,5% à 3,5%.

Ulta prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 28,70 et 29 dollars, contre une prévision antérieure de 28,36 à 28,80 dollars par action.

La société a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel de 8,9%, à 3,04 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel par action d’Ulta, à 6,55 dollars, a dépassé les estimations de 6,19 dollars.

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ELF BEAUTY
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ULTA BEAUTY
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