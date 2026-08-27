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Ulta Beauty en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action d'Ulta Beauty ULTA.O progresse d'environ 2 % à 549 dollars (XX,XX euros) en séance prolongée

** Le distributeur de cosmétiques relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels , pariant que les investissements dans le marketing et l'assortiment de produits stimuleront la demande malgré les incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur le marché

** La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 6,7 % et 7,2 %, contre une prévision antérieure de 6 % à 7 %

** Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 28,70 et 29 dollars (XX,XX et XX,XX euros), contre une prévision antérieure comprise entre 28,36 et 28,80 dollars (XX,XX et XX,XX euros) par action

** Le cours cible médian des 28 courtiers couvrant le titre s'établit à 635 dollars (XX,XX euros) – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 11 % depuis le début de l’année

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ULTA BEAUTY
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