Ulta Beauty en baisse après avoir affiché une croissance plus modérée de ses ventes à périmètre constant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** L'action du distributeur de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O recule de 1,5 % à 532,28 dollars en pré-ouverture

** La société annonce une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant de 3,8 % au deuxième trimestre, contre 6,7 % un an plus tôt, dans un contexte d'incertitude macroéconomique grandissante

** ULTA relève toutefois ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, pariant que les investissements dans le marketing et l’assortiment de produits stimuleront la demande

** La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 6,7 % et 7,2 %, contre une prévision antérieure de 6 % à 7 %

** La société table sur un BPA annuel compris entre 28,70 et 29 dollars, contre une prévision antérieure de 28,36 à 28,80 dollars

** “Les prévisions pour le second semestre 2026 s’inscrivent dans la lignée de l’approche historiquement prudente d’ULTA et, selon nous, laissent une marge de progression”, indique Barclays, qui a abaissé son objectif de cours de 2 dollars à 645 dollars

** La société a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 11 % depuis le début de l’année