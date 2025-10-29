 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 192,23
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UCB soutenu par des propos de broker
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 14:05

UCB gagne près de 3% à Bruxelles, soutenu par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours porté de 240 à 300 euros, jugeant que le laboratoire belge 'continue d'avoir un profil impressionnant'.

Le groupe dispose de la croissance des bénéfices la plus rapide parmi les sociétés pharmaceutiques européennes, qui est entièrement déterminée par le portefeuille commercialisé et ne dépend pas de la lecture du pipeline', souligne le broker.

Valeurs associées

UCB
234,8000 EUR Euronext Bruxelles +3,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank