UCB relève nettement ses prévisions 2026

UCB a encore revu à la hausse ses prévisions financières pour 2026, tablant désormais sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 20% et un peu plus à taux de change constants, contre une fourchette comprise entre 10% et 15% auparavant. La croissance de l'EBITDA ajusté devrait se situer entre 40% et 45% à taux de change constants, contre une fourchette comprise entre 15% et 20% auparavant.

Cette révision à la hausse s'explique par les performances accrues de BIMZELX aux Etats-Unis, qui, selon UCB, reflètent une forte demande des patients et une dynamique de prix nets favorable. CIMZIA apporte également une contribution solide, grâce à une croissance continue des volumes et à une tarification plus favorable. Cette croissance plus forte du chiffre d'affaires devrait entraîner un effet de levier opérationnel accru et une expansion significative des marges.

UCB indique que les performances de BIMZELX continuent de se renforcer grâce à une croissance robuste des volumes dans toutes les indications, à une conversion plus rapide des patients et à des taux de fidélisation plus élevés. L'entreprise cite les investissements ciblés, l'élargissement de l'accès au traitement, un profil clinique différencié et les données de l'étude BE BOLD comme moteurs de la demande des patients et des gains de parts de marché. Une composition plus favorable des canaux de distribution se traduit par des prix nets plus avantageux. CIMZIA continue d'enregistrer une croissance des volumes sur l'ensemble des marchés malgré un marché des anti-TNF en recul, tandis que la dynamique du programme 340B s'est avérée plus modérée, soutenue par une gestion optimisée des demandes de remboursement et par l'impact de la récente désignation de médicament orphelin.

Sandrine Dufour, directrice financière d'UCB, a déclaré que l'excellence dans l'exécution permettait à l'entreprise de transformer une forte croissance du chiffre d'affaires en un levier opérationnel et une rentabilité accrus, tout en continuant à investir dans son avenir. Ces prévisions revues à la hausse excluent le produit de la vente d'un "Priority Review Voucher" (PRV), qui représenterait une hausse supplémentaire de quelques points de pourcentage (entre 1 et 5%) du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté, respectivement. UCB publiera ses résultats de l'exercice 2026 et ses prévisions financières officielles pour 2027 le 25 février 2027.