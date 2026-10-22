Hermès publie des ventes en hausse de 5,5 % au troisième trimestre, dopées par l'Europe et l'Amérique

Le groupe de luxe français Hermès a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 5,5 % au troisième trimestre, soutenu par l'Europe, l'Amérique et le Japon, et a confirmé ses prévision pour l'année "malgré la dégradation du contexte macroéconomique et géopolitique".

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La marque, connue pour ses carrés de soie et ses sacs en cuir, a vu ses ventes atteindre environ 4,1 milliard d'euros - un chiffre légèrement inférieur aux prévisions des analystes du marché -, dopées par sa division sellerie-maroquinerie, selon un communiqué.

Alors que le marché regarde particulièrement l'évolution des ventes en Chine, pays longtemps très porteur pour le luxe mais au ralenti depuis deux ans, Hermès y a fait état d'un repli au troisième trimestre.

Lors d'un point presse jeudi, Eric du Halgouët, directeur général finances d'Hermès, a évoqué un contexte macroéconomique difficile en Chine, avec un marché immobilier "toujours en baisse", "un niveau de confiance qui reste bas et qui conduit à un taux d'épargne élevé", auquelles s'ajoutent de nouvelles législations fiscales pour les contribuables chinois.

Néanmoins, a-t-il insisté, "on avait mentionné à fin juin que la grande Chine était en légère croissance. À fin septembre certes l'activité a fléchi légèrement au troisième trimestre mais l'activité reste stable, ce qui est quand même une prouesse importante sur ce marché très difficile."

"Nous sommes confiants sur le long terme en Chine, on a un réseau qui est très qualitatif, il y a seulement 31 magasins, donc on continue à investir", a-t-il précisé.

À moyen terme, "en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde", Hermès a confirmé "un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux".

Au troisième trimestre, les ventes du groupe dans la zone Asie-Pacifique hors Japon ont progressé de 3,8 % sur un an, mais elles sont stables à taux de changes constants. Au Japon à l'inverse, le chiffre d'affaires a crû de 3,4 % à changes courants, mais bondit de 9,6 % hors effets de changes.

En Amérique, région très porteuse pour le luxe, les ventes ont grimpé de 10,7 %, avec "une belle progression dans l’ensemble des pays et des métiers", selon le groupe.

L'Europe hors France est également dynamique (+8,6 %), tandis que le chiffre d'affaires en France a gagné 3,6 % par rapport au 3e trimestre 2025.

Les ventes de la maroquinerie-sellerie, cœur de métier d'Hermès, ont bondi de 12,4 % à 1,9 milliard d'euros, portées notamment par ses nouveaux modèles. À l'inverse, la division vêtements et accessoires a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,4 % à 1,1 miliard d'euros, pénalisé par la demande en Chine continentale.