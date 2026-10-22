Getlink (Eurotunnel) augmente de 10 % son chiffre d'affaires au 3e trimestre, grâce à l'électricité et aux camions

Getlink, maison mère d'Eurotunnel, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 10 % au 3e trimestre à 521 millions d'euros, porté par le transport d'électricité et les camions, et a confirmé son objectif financier pour l'année.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

De juillet à septembre, l'activité du tunnel sous la Manche (Eurotunnel) a vu son chiffre d'affaires progresser de 4 % à 383 millions d'euros par rapport à la même période un an plus tôt, indique Getlink jeudi dans un communiqué, précisant effectuer les comparaisons avec 2025 "au taux de change moyen des neuf premiers mois de 2026".

Le chiffre d'affaires provenant du transport d'électricité (filiale Eleclink) a bondi de 41 %, à 93 millions d'euros "porté par des opportunités sur les marchés de l'électricité".

Eleclink, filiale à 100% de Getlink, exploite une interconnexion de 1.000 MW sous la Manche qui transporte de l'électricité dans les deux sens entre le Pas-de-Calais en France et le Kent au Royaume-Uni, en utilisant des câbles installés directement dans les infrastructures du tunnel.

Au troisième trimestre, le nombre de passagers transportés en train à grande vitesse (Eurostar) sous la Manche a progressé de 2 %, à 3,25 millions, encouragé par "la croissance de l'axe Londres-Amsterdam, une demande forte sur les liaisons traditionnelles" (Paris-Londres, Bruxelles-Londres...) et ce, "malgré les perturbations causées par la vague de chaleur" de l'été 2026, a indiqué le groupe.

En juin, comme la SNCF et d'autres opérateurs ferroviaires, Eurostar a été contraint d'annuler certains trains TGV vers Londres et de réduire la capacité de ses TGV vers Bruxelles et Amsterdam, en raison de la canicule.

La plus forte hausse du trafic (+5 %) par rapport au 3e trimestre 2025 porte sur le nombre de camions transportés sous la Manche à bord des navettes ferroviaires.

La plus forte baisse de trafic (-11 %) concerne le nombre de trains de marchandises exploités par DB Cargo, SNCF ou ses filiales et GB Railfreight.

Les véhicules particuliers (voitures, motos, caravanes..) ont reculé (-2 %) à 782.846 unités, en raison des "incertitudes sur la mise en place du système automatique EES de gestion des frontières à l'entrée et à la sortie de l'espace Schengen.

Eurotunnel a confirmé son objectif d'un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (ebitda) courant pour 2026 compris "entre 835 millions d'euros et 870 millions d'euros".