Hermès: La croissance ralentit au T3, sa division Vêtement et Accessoires passe dans le rouge

Le logo d'Hermès est visible sur une boutique à Paris

par ELENA SMIRNOVA, Alessandro Parodi et Tassilo Hummel

‌Le fabricant des sacs Birkin, Hermès, a publié jeudi un chiffre d'affaires du troisième trimestre légèrement inférieur aux ​attentes, les ventes de sa division Vêtement et Accessoires ayant reculé pour la première fois depuis plusieurs années dans un contexte économique jugé "difficile" par le groupe.

Vers 07h24 GMT, le titre Hermès perd 7,67%, lanterne rouge du ​CAC 40, en baisse de 1,17% au même moment.

Cette contre-performance, qui intervient peu après des résultats trimestriels également inférieurs aux attentes pour LVMH, pourrait ​renforcer les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité ⁠d’Hermès à résister au ralentissement du secteur du luxe.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier d'Hermès, Eric ‌du Halgouët, a déclaré aux journalistes que le marché chinois, crucial pour le groupe, restait "très difficile", tout en se disant confiant quant aux perspectives de long terme dans ​le pays et en confirmant la poursuite ‌des investissements du groupe en Chine.

Les ventes trimestrielles ont progressé de 4,3% sur ⁠un an à taux de change constants, à 4,10 milliards d'euros, contre une croissance de 5,2% attendue par les analystes interrogés par Visible Alpha.

Il s'agit du rythme de croissance trimestrielle le plus faible enregistré par le ⁠groupe depuis le début ‌de l'année 2020, lorsque la pandémie avait contraint Hermès à fermer temporairement ses boutiques ⁠dans le monde.

Les ventes de la division Maroquinerie-Sellerie, qui comprend les emblématiques sacs Birkin et Kelly, ont progressé ‌de 10,8%, tandis que celles de l'activité Vêtement et Accessoires, qui représente plus d'un quart ⁠du chiffre d'affaires du groupe, ont reculé de 2% par rapport à l'an ⁠dernier.

Eric du Halgouët a précisé ‌que ce recul du Vêtement et Accessoires était exclusivement lié à la faiblesse de la demande en Chine, ​la division restant en croissance dans toutes les autres ‌régions.

Selon plusieurs analystes, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à considérer que la valorisation historiquement élevée d'Hermès, portée par une ​décennie de forte croissance, pourrait progressivement se rapprocher des niveaux observés dans le reste du secteur, à mesure que le rythme d'expansion du groupe ralentit.

Plusieurs revendeurs interrogés par Reuters estiment par ailleurs que la ⁠disponibilité accrue des sacs Birkin sur le marché de la seconde main a réduit une partie de leur attrait, suggérant que le modèle économique fondé sur la rareté pourrait être davantage mis à l'épreuve.

La désirabilité du Birkin reste toutefois "intacte", a déclaré Eric du Halgouët, ajoutant que le groupe maintenait son objectif d'augmenter ses capacités de production et ses volumes d'environ 6% par an au cours des prochaines années.

(Rédigé par Elena Smirnova et ​Alessandro Parodi, édité par Augustin Turpin)