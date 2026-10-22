Câbles: Nexans voit son chiffre d'affaires bondir de 21,4 % au 3T

Le fabricant français de câbles industriels Nexans a vu son chiffre d'affaires bondir de 21,4 % au troisième trimestre, à près d'1,7 milliard d'euros, a annoncé l'entreprise dans un communiqué jeudi.
( AFP / DENIS CHARLET )
"La dynamique observée au cours du trimestre est encourageante et renforce notre confiance dans l'orientation stratégique de Nexans et son positionnement unique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification", a déclaré Julien Hueber le directeur général du groupe qui s'est recentré sur l'électrification.
Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 10,1 % à 4,9 milliards d'euros.
Le spécialiste des câbles confirme ainsi ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026.
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