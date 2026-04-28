UCB recule dans le sillage des résultats de Novartis

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28 avril - ** Le titre du laboratoire pharmaceutique belge UCB UCB.BR a chuté d'environ 4,4% après la publication par Novartis NOVN.S de résultats trimestriels décevants , tandis que les investisseurs restent méfiants face à la récente acquisition de Neurona par UCB ** Jacob Mekhael, de KBC Securities, estime que les ventes de Cosentyx, le médicament de Novartis contre le psoriasis et concurrent du médicament phare d'UCB, Bimzelx, ne sont « pas impressionnantes » ** Les performances de Cosentyx « alimentent les craintes que Bimzelx doive proposer des remises plus importantes, ce qui aurait un impact négatif sur le chiffre d'affaires même si la demande augmente », note David Seynaevve de Degroof Petercam ** Seynaevve ajoute que « l'acquisition de Neurona n'a pas été très bien accueillie », soulignant les risques liés au fait que le traitement de l'épilepsie de Neurona reste assez expérimental ** « Le marché n'est globalement pas favorable à la thérapie cellulaire, le parcours a été difficile jusqu'à présent », déclare Mekhael, même si les deux analystes restent optimistes, invoquant les synergies avec le portefeuille de produits d'UCB contre l'épilepsie ** À la clôture de lundi, l'action UCB affichait une baisse d'environ 9,4% en avril, sous-performant l'indice européen de la santé .SXDE , qui a reculé d'environ 3,2% sur la même période