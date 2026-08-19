UBS passe à l'achat sur Kingspan

Kingspan se distingue à la Bourse de Dublin ( 1,26%, à 100,30 euros), soutenu par le changement de recommandation d'UBS qui a également relevé ses prévisions pour les exercices 2027 à 2029.

La banque suisse estime que le relèvement des objectifs par le groupe pour les exercices 2026 et 2027 ainsi que l'annonce récente de l'acquisition de BMC change la donne pour le spécialiste des matériaux de construction. Les analystes estiment notamment que l'activité "datacenter" de l'Irlandais devrait plus que tripler de taille, passant d'environ 10% de l'Ebita en 2025 à près de 35% à l'horizon 2027.

Par conséquent, à court terme, la croissance des bénéfices devrait accélérer. UBS vise un taux de croissance annuel composé du bénéfice net par action d'environ 20% jusqu'en 2028, soit près du double par rapport à leurs estimations précédentes.

Dans sa note, UBS précise que devenir acheteur d'un titre qui vient de gagner 20% n'est pas une décision aisée. Mais, en s'appuyant sur les mises en chantier de datacenters et les données d'UBS Evidence Lab concernant les capacités en construction et planifiées, les analystes démontrent que le point d'inflexion de la construction des datacenters aux Etats-Unis depuis 2023-2024 explique largement la dynamique actuelle, et il sécurise également les perspectives de la direction pour 2027 avec une excellente visibilité.

UBS est passée de neutre à acheter sur le titre Kingspan, et a relevé sa cible de cours de 80 à 130 euros.