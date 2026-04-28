UBS maintient son conseil sur Orsted avant la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 10:35
"L'essentiel est qu'il n'y ait aucun dépassement de coûts ni de délais dans le processus de construction. Nous prévoyons qu'Orsted présentera un nouveau plan d'affaires plus tard cette année" indique le bureau d'analyse.
UBS anticipe une transformation du titre à mesure que les dépenses d'investissement pré-productives diminuent et que cinq projets de construction sont livrés.
En 2026, l'EBITDA excluant les nouveaux accords de partenariat et les frais d'annulation devrait dépasser 28 milliards de couronnes danoises, et les investissements bruts devraient atteindre 50 à 55 milliards.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 10:35:00.
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