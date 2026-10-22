UBS invite les investisseurs à rester fidèles aux actions alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq plonge d'environ 2,9 %, le S&P 500 recule d'environ 1,5 % et le Dow Jones s'inscrive en légère baisse

* Le secteur des services de communication est le plus faible de l'indice S&P 500; celui des biens de consommation de base affiche la plus forte hausse

* Le dollar reste pratiquement inchangé; le brut américain progresse d'>e de 2 %; l'or recule d'environ 3 %; le bitcoin chute d'environ 4 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'effondre à environ 4,96 %

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UBS EXHORTE LES INVESTISSEURS À CONSERVER LEURS ACTIONS ALORS QUE LES TENSIONS AU MOYEN-ORIENT FONT GRIMPER LES PRIX DU PÉTROLE

Les investisseurs ne devraient pas se détourner des actions, mais plutôt rester concentrés sur les fondamentaux à long terme du marché, alors que l'escalade des tensions au Moyen-Orient a propulsé les cours du pétrole à leurs plus hauts niveaux depuis des mois, selon les analystes d'UBS dirigés par Ulrike Hoffmann-Burchardi.

L' LCOc1 du Brent a franchi la barre des 112 dollars le baril pour la première fois depuis mai et s'apprêtait à enregistrer une troisième semaine consécutive de hausse, portant sa progression ce mois-ci à plus de 9 %, alors que la reprise des attaques dans la région a ravivé les craintes de nouvelles perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial.

Cette nouvelle flambée de violence vient s’ajouter aux risques géopolitiques déjà exacerbés par le conflit russo-ukrainien, alimentant les craintes que la hausse des coûts énergétiques ne complique les perspectives en matière d’inflation et de politique monétaire.

Pour autant, les analystes d’UBS ont indiqué que l’histoire montre que les chocs géopolitiques constituent rarement une raison suffisante pour cesser d’investir. L’indice de référence S&P 500 .SPX a clôturé en hausse 12 mois après le début d’une crise géopolitique dans environ les trois quarts des cas depuis 1941. De plus, les marchés mondiaux du pétrole devraient s’adapter à tout choc d’offre, ce qui laisse penser que la hausse des prix ne devrait pas entraver la croissance.

Dans ce contexte, les analystes ont recommandé de maintenir une exposition aux actifs liés à l’énergie afin de se couvrir contre la volatilité liée à l’offre et de diversifier le portefeuille.

« Nous pensons que les investisseurs devraient considérer les matières premières au sens large comme une source de rendement différenciée, d’autant plus que la hausse de la demande en électricité, les investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle, l’électrification et les contraintes d’offre favorisent un cycle haussier », ont déclaré les analystes. « Nous conservons une vision constructive du marché et estimons que les investisseurs devraient maintenir leurs positions afin de bénéficier de nouveaux gains sur actions grâce à une exposition largement diversifiée à travers les secteurs et les régions. »

(Chibuike Oguh)

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