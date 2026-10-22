"Je ne vote que pour Bibi" : la foi intacte des partisans de Netanyahu

Des partisans du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, attendent son arivée à Dimona, le 21 octobre 2026 en Israël ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Lorsqu'elle se rendra aux urnes la semaine prochaine, Daniela Hermon votera pour Benjamin Netanyahu sans hésiter : "un leader de ce calibre, on n'en voit qu'un par siècle", dit cette habitante du sud d'Israël.

Comme elle, ils sont nombreux à maintenir leur confiance au Premier ministre, dont ils louent l'expérience accumulée au sommet de l'Etat, la fermeté sur les questions sécuritaires et, plus récemment, l'appui de Donald Trump.

Daniela Hermon, 60 ans, fait partie des centaines de personnes qui patientent devant un restaurant de Dimona, ville du Néguev (sud), où Benjamin Netanyahu doit faire un arrêt dans le cadre de sa campagne.

Comme le chef du gouvernement sortant fête son 77e anniversaire ce jour-là, on lui a préparé un gâteau sur lequel est imprimé son portrait.

"On a besoin d'un dirigeant qui sait comment s'y prendre avec les autres grands de ce monde, qui a prouvé son leadership", dit Mme Hermon, larges lunettes de soleil sur le nez et tee-shirt aux couleurs du Likoud sur le dos.

Des partisans du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, attendent son arivée dans un café à Dimona, le 21 octobre 2026 en Israël ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Loin des attaques de l'opposition qui l'accuse d'une négligence coupable ayant permis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, les partisans de M. Netanyahu le voient comme un rempart contre les dangers qui guettent.

Alors qu'Israël reste engagé militairement à Gaza et au Liban, et que la possibilité d'un nouveau conflit avec l'Iran est sur toutes les lèvres, "nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dirigeant pareil", dit Mme Hermon.

A Dimona, Benjamin Netanyahu est en terrain conquis : lors du dernier scrutin, en 2022, le Likoud y avait fait son meilleur score en raflant 51% des suffrages exprimés.

"Gagner largement"

Après deux heures d'attente sous la surveillance d'un impressionnant dispositif policier, la foule est invitée à pénétrer dans le restaurant. La décoration feutrée contraste avec l'atmosphère survoltée.

Monté sur une estrade, le dirigeant déroule quelques arguments qui font mouche, assurant vouloir "en finir" avec l'Iran en "renversant ce régime". La foule applaudit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (d) échange avec des sympathisants venus lui offrir un gâteau pour son 77e anniversaire, lors d’une rencontre dans un café à Dimona, le 21 octobre 2026 en Israël ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Il enchaîne en évoquant son "ami proche", Donald Trump, qui lui a exprimé son soutien pour les élections, et transmet aux électeurs le message du président américain : "Vous voulez vraiment en finir ? Alors il n'y a qu'une chose à faire : Allez voter pour le Likoud", déclare-t-il, avant de quitter les lieux sous les vivats.

Les sondages prédisent des résultats très serrés entre le bloc de M. Netanyahu et celui de son principal rival, le centriste Gadi Eisenkot.

"Si Dieu le veut, nous gagnerons, et nous gagnerons largement", dit Meir Eini, 82 ans, qui avait aussi assisté à une visite de M. Netanyahu dans un centre commercial à Ramla (ouest).

"Il n'y en a pas deux comme Bibi", ajoute-t-il, en utilisant le surnom du Premier ministre.

"Je ne vote que pour Bibi. Lui seul est capable de protéger notre pays, contrairement à tous les autres qui ne sont rien du tout", renchérit un peu plus loin Moti Cohen, 76 ans.

"Ça suffit"

Attablé à la terrasse d'un café, Aaron Meguira, 60 ans, affirme lui qu'il choisira Gadi Eisenkot, estimant que M. Netanyahu a "divisé le peuple".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (d) s'adresse à ses sympathisants dans un café à Dimona, le 21 octobre 2026 en Israël ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

"Tout ce qu'on a subi le 7-Octobre s'est passé sous son mandat", dit-il. M. Netanyahu "est arrivé au bout" de sa route et "doit rentrer chez lui", ajoute-t-il. "Ça suffit".

Bien que Gadi Eisenkot soit issu d'un milieu modeste et d'origine séfarade, comme un grand nombre de partisans du Likoud, rien ne peut entamer la fidélité des pro-Netanyahu.

A Dimona, Shay Woknin, électeur d'origine marocaine comme M. Eisenkot, s'emporte contre le candidat de l'opposition qu'il accuse d'être l'homme de paille d'élites de gauche qui auraient la main sur la plupart des institutions du pays, selon une théorie du complot répandue.

"C'est Ehud Barak (ancien Premier ministre de gauche) qui dirige Eisenkot dans l'ombre, et il l'a placé là uniquement parce qu'il est séfarade", peste-t-il, relayant ainsi un argumentaire largement diffusé par les médias de droite.