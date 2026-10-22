Trump affirme que Musk a rétabli l'accès de l'Ukraine à Starlink, mais refuse de dire s'ils se sont entretenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Interrogé sur Musk et l'accès de l'Ukraine à Starlink, Trump répond qu'il « l'a rétabli »

* Le WSJ a rapporté que Trump avait demandé à Musk de lever les restrictions sur l'utilisation de Starlink par l'Ukraine

* L'Ukraine utilise Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et ses opérations de drones

(Refonte de l'article avec les commentaires de Trump aux paragraphes 1 à 3, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4 et 11 à 12)

par Jacob Bogage et Kanishka Singh

Donald Trump a déclaré jeudi qu’ Elon Musk, directeur général de SpaceX

SPCX.O , avait rétabli l’accès de l’Ukraine à Starlink, mais le président américain a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé de cette affaire avec le milliardaire.

Le Wall Street Journal avait rapporté plus tôt dans la journée que Trump avait appelé Musk pour lui demander de lever les restrictions sur l’utilisation de Starlink par l’Ukraine.

« Je ne souhaite pas m’exprimer à ce sujet; que ce soit moi qui ai appelé ou quelqu’un d’autre, cela ne fait aucune différence, je suppose. En fin de compte, il a rétabli l’accès », a déclaré Trump aux journalistes lorsqu’on lui a demandé s’il s’était entretenu avec Musk. Trump n’a pas donné plus de détails.

L’Ukraine utilise Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et ses opérations de drones. La restriction de ce service satellitaire a entravé les missions de drones d’attaque et de défense aérienne menées par le pays contre la Russie.

Le système Starlink fonctionnait de manière plus normale jeudi, peu après la conversation entre Trump et Musk, a rapporté plus tôt le WSJ, citant des responsables américains et ukrainiens.

Certains responsables ukrainiens ont déclaré au journal que le système n’avait pas retrouvé toutes ses fonctionnalités, mais qu’il fonctionnait à des débits plus élevés qu’avant la limitation.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré plus tôt jeudi que la vitesse des systèmes Starlink n’avait pas été rétablie pour l’Ukraine, ajoutant qu’il espérait s’entretenir avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio dans les jours à venir.

Selon le journal, Trump a fait part à Musk de sa frustration face au fait que les débits du système restaient limités.

Trump a nié avoir été impliqué dans la décision concernant le ralentissement. Rubio a déclaré mercredi aux journalistes que les décisions relatives à l’accès de l’Ukraine à Starlink relevaient de la société mère SpaceX et de Musk, et non de la Maison Blanche.

Les relations de Zelensky avec Washington ont atteint un nouveau creux après que Trump a annoncé un accord pour acheter du diesel russe et levé les nouvelles sanctions contre Moscou. Trump a également demandé à Kyiv de cesser d’attaquer les raffineries russes et a exhorté les Ukrainiens à remplacer Zelensky.

La Russie a pilonné Kyiv avec des missiles balistiques et l’Ukraine a envoyé des centaines de drones en direction de Moscou jeudi, alors que les belligérants poursuivaient leurs attaques incessantes malgré la dernière initiative américaine visant à mettre fin au conflit . La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine début 2022.

Trump avait promis de mettre fin à la guerre lors de son entrée en fonction, mais cet objectif reste hors de portée.