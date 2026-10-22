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Chine : 16 morts dans un séisme de magnitude 7 au Tibet
information fournie par AFP 22/10/2026 à 23:14

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Seize personnes ont été tuées et 32 blessées lors d'un séisme de magnitude 7 au Tibet, en Chine ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Seize personnes ont été tuées et 32 blessées lors d'un séisme de magnitude 7 au Tibet, en Chine ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Seize personnes ont été tuées et 32 blessées lors d'un séisme de magnitude 7 au Tibet, en Chine, a rapporté vendredi matin l'agence de presse officielle Xinhua, citant des responsables locaux.

Plus de 300 maisons se sont effondrées lors du séisme, qui a frappé jeudi à 22H33 (14H33 GMT).

Les autorités évaluent les dégâts et les opérations de secours se poursuivent, a précisé l'agence.

L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 22H33 locales (14H33 GMT), se situe dans une région montagneuse à quelque 190 kilomètres est-nord-est de Nagchu et à 390 kilomètres au nord-est de Lhassa.

L'épicentre est situé dans le canton de Maru, dans le district de Baqen.

Le chef adjoint du canton, Lhawang Dagpo, a précisé que le séisme avait été clairement ressenti dans les bureaux du canton, où des fissures sont apparues dans les murs, selon Xinhua.

Les services d'électricité et de télécommunications ont été perturbés dans le chef-lieu du district.

Des employés ont été envoyés sur place pour coordonner la réponse, et les responsables locaux procédaient à des vérifications dans les villages alentour, selon l'agence.

Les tremblements de terre sont fréquents dans la région.

En janvier 2025, au moins 126 personnes avaient été tuées dans un séisme de magnitude 6,8 qui avait frappé le canton de Tingri, au Tibet, non loin de la frontière sino-népalaise.

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