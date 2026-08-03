UBS condamnée à une amende de 125 millions de dollars par les autorités de régulation américaines pour des infractions liées au blanchiment d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du premier paragraphe; ajout des accusations et du commentaire d'UBS dans les paragraphes 2 à 5)

UBS UBSG.S s'est vu infliger une amende de 125 millions de dollars par les autorités de régulation américaines pour des violations délibérées présumées de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), la principale loi américaine de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'amende civile infligée lundi à UBS Financial Services est la plus importante jamais prononcée à l'encontre d'un courtier pour des violations de la loi sur le secret bancaire, selon le ministère américain du Trésor.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor a déclaré qu’UBS était un récidiviste, ayant déjà été condamné à une amende de 14,5 millions de dollars en 2018 pour ne pas avoir surveillé de manière adéquate les virements en devises étrangères.

Le FinCEN a indiqué que, bien qu’elle ait assuré qu’elle remédierait rapidement aux problèmes sous-jacents, UBS n’avait pas surveillé de manière appropriée plus de 50 000 virements en devises étrangères totalisant plus de 10 milliards de dollars, ni divulgué ses manquements.

“L’annonce d’aujourd’hui met un terme à cette affaire qui remonte à plusieurs années”, a déclaré UBS dans un communiqué. “UBS a pleinement coopéré avec ses autorités de régulation et a réalisé d’importants investissements pour remédier à ces manquements et renforcer son programme de lutte contre le blanchiment d’argent, conformément aux meilleures pratiques du secteur.”