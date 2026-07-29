UBS annonce $3 mds de rachats d'actions après un T2 supérieur aux attentes

Le logo de la banque suisse UBS

par Ariane Luthi

UBS a fait état mercredi d'une ‌hausse de 17% de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes, et a dit prévoir de racheter pour ​trois milliards de dollars (2,63 milliards d'euros) d'actions d'ici le milieu de l'année prochaine au plus tard.

Sur ce montant, la banque suisse prévoit de racheter au moins un milliard de dollars d'actions au cours des trois prochains mois.

"Les bons résultats ​du deuxième trimestre et la solide génération de capitaux ont encore renforcé notre bilan, qui résiste à toutes les conjonctures, et nous permettent de continuer à ​consacrer nos ressources financières à des opportunités de croissance rentables", ⁠a déclaré Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, dans un communiqué.

Le bénéfice net part du groupe de la ‌plus grande banque helvétique s'est établi à 2,8 milliards de dollars tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 2,39 milliards, selon un consensus compilé par la société.

Pour le trimestre à ​venir, UBS s'attend à ce que les ‌conditions de marché restent globalement favorables, même si le niveau d'incertitude reste élevé.

UBS a ⁠indiqué que les nouvelles entrées nettes d'actifs de sa division mondiale de gestion de patrimoine s'élevaient à 36 milliards de dollars au cours du trimestre.

UBS a également dit prévoir d'investir dans l’intelligence artificielle afin de préparer la banque pour ⁠l’avenir, précisant qu’elle s’était ‌lancée dans neuf initiatives à grande échelle.

LES RACHATS D'ACTIONS DÉPENDENT DU DÉBAT SUR LE CAPITAL

Les ⁠projets de rachat d’actions d'UBS font suite à une opération de trois milliards de dollars menée à bien en ‌juillet. Les analystes avaient prévu qu’UBS procéderait à des rachats d’actions pour un montant d’environ 4,45 milliards ⁠de dollars au cours de l’année 2026.

UBS a réaffirmé que le montant et ⁠le rythme des rachats dépendraient de ‌ses performances financières à court terme ainsi que de l’issue des discussions sur la réglementation bancaire suisse, engagées en ​réponse à l’effondrement du Crédit Suisse en 2023 et à ‌son rachat ultérieur par UBS.

Préoccupé par les risques que ferait peser une faillite d’UBS sur l’économie suisse, le gouvernement a cherché à obliger ​la banque à détenir environ 20 milliards de dollars de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) supplémentaires — une position qu’UBS juge excessive et qui, selon elle, nuirait à sa compétitivité.

Les législateurs devraient assouplir cette exigence lorsqu’ils ⁠commenceront à rédiger le projet de loi le mois prochain, nombre d'entre eux ne craignant qu’imposer une réserve permanente de cette ampleur ne dissuade les investisseurs d’UBS.

L’intégration du Crédit Suisse est en bonne voie pour être achevée d’ici fin 2026, a indiqué la banque.

UBS a ajouté avoir réalisé des économies brutes supplémentaires de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre, portant le total cumulé des économies brutes à 12,6 milliards de dollars.

(Rédigé par Ariane Luthi ; version française Etienne ​Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)