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Ubisoft dans le vert sur des rumeurs de suppressions de postes
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 13:47

Ubisoft prend 3,3% à près de 5 EUR, alors que, selon Les Échos, l'éditeur de jeux vidéo pourrait réduire ses effectifs à l'international en supprimant quelque 380 postes, soit un peu plus de 2% des 16 590 salariés que le groupe comptait dans le monde à la fin du mois de mars.

Toujours d'après le journal économique français, qui cite plusieurs sources concordantes, il pourrait ainsi mettre un terme à son studio de Belgrade, en Serbie, et à sa structure Ubisoft Winnipeg (Canada), qu'il avait ouverte il y a huit ans, mais aussi supprimer près d'une centaine de postes aux États-Unis.

Ces nouvelles mesures seraient prises alors que, pour rappel, Ubisoft a fait état de pertes massives au titre de son dernier exercice clos fin mars, de 1,04 MdEUR au niveau net et de 1,48 MdEUR au niveau opérationnel courant, pour un chiffre d'affaires qui avait diminué de 17% à 1,52 MdEUR.

"Cette publication annuelle confirme que le groupe a besoin de temps pour retrouver sa capacité à lancer régulièrement des jeux à succès et renouer avec une croissance durable, des profits confortables et une génération de trésorerie robuste...", jugeait Oddo BHF après cette publication le mois dernier.

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