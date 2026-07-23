Ubisoft-Baisse des net bookings au T1, la transformation se poursuit

Ubisoft UBIP.PA a fait état jeudi de net bookings légèrement supérieures à son objectif au premier trimestre, bien qu'en baisse sur un an, le groupe en pleine réorganisation citant une base de comparaison élevée.

L'éditeur français de jeux vidéo a enregistré 255,8 millions d'euros de réservations nettes ("net bookings") sur la période d'avril à juin, en baisse de 9,2% sur un an, tandis que le groupe tablait sur un chiffre "aux alentours" de 250 millions d'euros.

"Cette performance a été portée par une contribution record d''Invincible: Guarding the Globe', tandis que le reste de notre portefeuille, y compris 'Rainbow Six Siege', a été conforme à nos attentes", a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général, dans un communiqué.

En mai, Ubisoft avait fait état d'une perte opérationnelle record pour l'exercice fiscal 2025-2026, les bénéfices de la réorganisation n'étant pas attendus avant l'exercice 2027-2028.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice fiscal en cours ainsi qu'à moyen terme, tout en indiquant que le jeu "Assassins Creed Black Flag Resynced", sorti le 9 juillet, a dépassé les attentes annuelles dès ses 14 premiers jours de commercialisation.

Fin janvier, Ubisoft avait annoncé une réorganisation majeure du groupe selon un nouveau modèle opérationnel structuré autour de cinq Creative Houses et un "ajustement de la taille de l'organisation" impliquant la fermeture de studios et l'arrêt du développement de plusieurs jeux.

Ubisoft a déclaré jeudi que la transformation se poursuit, évoquant des "premiers résultats tangibles sur la qualité des productions livrées".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)