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Ubisoft : 50% de retracement de la hausse à 4,5E
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:37

Ubisoft retombe sur 4,5E et atteint le seuil des 50% de retracement de la récente hausse entre 3,8 et 5,2E (la MM100 qui gravite vers 5,00E fait désormais office de résistance).
Le prochain palier de soutien se situe vers 4,00E et coïncide avec la MM50.

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