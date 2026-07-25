Incendies hors de contrôle en France et en Espagne: plus de 160.000 évacuations

Les pompiers combattent un incendie à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )

Plus de 160.000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le milieu de semaine en France et en Espagne, avec sept communes supplémentaires en cours d'évacuation dans la nuit de vendredi à samedi près de la grande ville française de Bordeaux en raison d'un brasier d'une ampleur "inédite", et d'un incendie "au plus fort" et "impossible à éteindre" à Madrid.

"Au regard de la progression du feu et malgré les moyens importants mobilisés par les services d'incendie et de secours, la situation nécessite la mise en sécurité des habitants des zones concernées", a indiqué la préfète du département de la Gironde (sud-ouest), Sophie Brocas, dans un communiqué.

Les résidents des communes de Saint-Médard-en-Jalles (33.000 habitants), Le Haillan (11.400), Saint-Jean d'Illac (9.600), Martignas-sur-Jalles (8.000) et Saint-Aubin de Médoc (7.800) doivent quitter les lieux, quand les villes de Mérignac (78.000) et d'Eysines (24.800) sont partiellement concernées.

Le nombre de militaires déployés "en appui des sapeurs-pompiers" va passer de 500 à 1.000 dans le département de la Gironde et des Landes, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise.

Dans cette région très touristique connue dans le monde entier pour son vignoble, les feux ont entraîné à ce stade au moins 141.000 évacuations depuis mercredi soir, dont 110.000 personnes évacuées en Gironde et 31.000 dans les Landes voisines.

Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a évoqué "une situation totalement inédite".

Les flammes ont déjà parcouru plus de 22.000 hectares, soit le double de la superficie de Paris, et détruit 100 bâtiments, ont indiqué les autorités à propos du "plus gros feu de la saison".

Le centre d'information routière Bison Futé appelle à éviter la Gironde et à laisser les "routes libres pour les secours", alors que la journée de samedi est classée rouge (circulation très difficile) dans le sens des départs en vacances.

"Pire incendie de l'histoire"

En Espagne, 63.000 personnes au total ont été évacuées ou doivent se confiner dans la région de Madrid, a annoncé le ministère de l'Intérieur après avoir ordonné le départ de 5.000 vacanciers du camping d'El Escorial, au nord-ouest de la capitale espagnole.

Les feux de forêt à l'ouest de Madrid ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

Sur ces 63.000 personnes, au moins 25.000 ont été évacuées, selon les autorités régionales. Il s'agit du "pire incendie de l'histoire" dans la région.

Plus de 1.200 personnes âgées et personnes handicapées ont été évacuées vendredi d'établissements de soins et maisons de retraite dans la région de Madrid, a de son côté précisé le gouvernement local.

L'un des trois sites de la Nasa qui permettent les communications avec l'espace lointain a par ailleurs été touché vendredi par un incendie en Espagne, sans estimation des dégâts pour l'instant.

Le préfet régional, Francisco Martín Aguirre, a qualifié de "très compliquée" la situation à cause d'un "vent fort", sans "pouvoir exclure de nouvelles évacuations et de nouveaux confinements".

Et la situation pourrait encore s'aggraver: deux des trois incendies ayant déjà ravagé 6.000 hectares à l'ouest de Madrid "ont fusionné", selon les autorités.

Dans les deux pays, ces incendies sont la conséquence de forêts et végétations rendues plus inflammables par la sécheresse et les vagues de chaleur exceptionnelles qui se sont succédé depuis juin en Europe de l'Ouest.

Incendie de forêt autour du bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La très touristique presqu'île française du Cap-Ferret, près de Bordeaux, fait l'objet d'un ordre d'évacuation totale, par la route mais aussi avec par bateau.

Dans un gymnase, Maria Lalanne, une habitante de 90 ans et sans famille, est un peu sonnée après avoir été évacuée dans la nuit. Elle a laissé derrière elle son appareil auditif et ses lunettes. "Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas comment est ma maison, si ma maison a brûlé..."

Aucun décès n'a été rapporté pour le moment.

Dans les Landes, une des entrées de la ville de Biscarrosse était déserte, fermée à la circulation et enveloppée dans un brouillard de fumée et une odeur étouffante de brûlé, selon une journaliste de l'AFP. Seuls circulaient des camions citernes de pompiers.

"Il te dévore"

A ce stade, les autorités espagnoles n'ont pas recensé de décès non plus.

Comme plusieurs habitants évacués du village d'Aldea del Fresno, Ecologio Cabrera, retraité de 86 ans, reste sous le choc face aux flammes qui sévissent dans l'ouest de la région de Madrid: "Si tu ne fuis pas devant lui (le feu) et que tu essaies de lui faire face, il te dévore."

Le ciel de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, envahi par la fumée des incendies le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Ce feu de forêt brûle depuis le 16 juillet dans cette zone aride et densément peuplée de Castille-La-Manche.

Quelques heures après la France, l'Espagne a annoncé avoir activé le "Mécanisme européen de protection civile" et demandé "quatre moyens aériens de lutte contre les incendies", indiquant que la Grèce avait "accepté la demande, offrant deux avions Canadair".

L'Union européenne a déployé quatre avions en Espagne et trois en France, a indiqué à la mi-journée la Commission européenne.

Au total, près de 130.000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). En 2025, plus de 393.000 hectares avaient été dévorés par les flammes dans le pays, selon l'EFFIS, ce qui représente le pire bilan de son histoire récente.