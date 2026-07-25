Incendies en Europe : les derniers développements

Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )

Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

France: nouvelles évacuations dans plusieurs communes près de Bordeaux

L'incendie qui sévit depuis mercredi en Gironde, dans le sud-ouest de la France, nécessite l'évacuation de "manière préventive" de sept communes aux portes de Bordeaux, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la préfète du département.

Cette nouvelle mesure concerne les habitants des communes de Saint-Médard-en-Jalles (33.000 habitants), Le Haillan (11.400), Saint-Jean d'Illac (9.600), Martignas-sur-Jalles (8.000) et Saint-Aubin de Médoc (7.800), toutes proches ou faisant partie de la métropole de Bordeaux.

Les communes de Mérignac (78.000) et d'Eysines (24.800), limitrophe de la ville de Bordeaux, sont aussi partiellement concernées.

France: 500 militaires supplémentaires et 1,5 million de masques FFP2 envoyés en Gironde

Le nombre de militaires déployés "en appui des sapeurs-pompiers" va passer de 500 à 1.000 pour aider à lutter contre les violents incendies dans le sud-ouest de la France, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu.

De plus, "1,5 million de masques FFP2 seront acheminés dès cette nuit vers la Gironde afin de protéger les personnels engagés et les populations exposées aux fumées nocives pour la santé", a ajouté le Premier ministre sur X.

Espagne: 63.000 évacués ou confinés

Au total, 63.000 personnes ont été évacuées ou doivent se confiner dans la région de Madrid, a annoncé vendredi soir le ministère de l'Intérieur après avoir ordonné le départ de 5.000 vacanciers du camping d'El Escorial, au nord-ouest de la capitale espagnole.

Plus de 1.200 personnes âgées et personnes handicapées ont été évacuées vendredi d'établissements de soins et maisons de retraite dans la région de Madrid en raison des incendies, a de son côté précisé le gouvernement régional de Madrid.

Plusieurs incendies font rage dans les environs de Madrid et continuent de progresser, notamment vers le nord-ouest, laissant craindre le pire, que le feu actif dans le sud-ouest de la région de Madrid rejoigne l'autre foyer actif, celui d'Avila en Castille-et-León, et qu'ils ne fassent plus qu'un.

Espagne: un important site de la Nasa touché

Les capacités de la Nasa à communiquer avec ses sondes et robots spatiaux pourraient être en péril, l'un des trois sites qui permettent les communications avec l'espace lointain ayant été touché vendredi par un incendie en Espagne, sans estimation pour l'instant des dégâts.

France: 140.000 évacuations dans le sud-ouest

Incendie sur la rive nord du bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les feux qui ravagent le Sud-Ouest de la France ont entraîné au moins 141.000 évacuations depuis mercredi soir, dont 110.000 personnes évacuées en Gironde et 31.000 dans les Landes, selon le ministère de l'Intérieur.

Plus de 19.000 hectares ont déjà été dévorés par les flammes en Gironde et 3.000 dans les Landes.

France: Macron demande à l'armée de "venir en renfort maximal de la sécurité civile"

Le président français Emmanuel Macron a demandé à l'armée "de se mobiliser pour venir en renfort maximal de la sécurité civile" face aux violents incendies dans le Sud-Ouest de la France, selon son entourage.

France: deux fumeurs en forêt poursuivis en justice, après un durcissement des sanctions

Deux hommes sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui après avoir été interpellés en train de fumer en forêt dans le département de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, ravagé par de très graves incendies de forêt.

Espagne: l'incendie de Madrid "au plus fort", "impossible à éteindre" selon les autorités

L'incendie de la région de Madrid est "au plus fort", a estimé Carlos Novillo, du gouvernement régional de Madrid, lors d'un point de presse au poste de commandement des opérations d'extinction, jugeant "impossible" d'éteindre le feu.

"A l'heure actuelle, il est évident que l'incendie est au plus fort, il est impossible à éteindre", a-t-il déclaré.

Espagne: le Premier ministre Pedro Sánchez sur place samedi à 08H00 GMT

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se déplacera samedi à 10H00 (08H00) GMT au centre de coordination des secours de l'important incendie dans la région de Madrid.

Le chef du gouvernement espagnol sera accompagné du ministère de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, dans la commune de Cenicientos et assistera à une réunion d'urgence, a précisé cette source.

Espagne: un homme arrêté, soupçonné d'être à l'origine d'un incendie après avoir utilisé un engin agricole

Un olivier en feu à Cebreros, dans la province d'Avila (Espagne), le 24 juillet 2024 ( AFP / Cesar MANSO )

Un homme a été arrêté vendredi, soupçonné d'être à l'origine de l'incendie d'Ávila, qui a ravagé 9.000 hectares dans la région de Castille-et-León, après avoir utilisé un engin agricole dans une zone où cela était "totalement interdit", a annoncé la Garde civile.

En plus de cet homme, "une autre personne fait l'objet d'une enquête en tant qu'auteur de l'incendie", a indiqué la Garde civile sur X, précisant que les deux individus "ont provoqué des étincelles en utilisant cet engin, ce qui serait à l'origine de l'incendie".

Espagne: le "pire incendie de l'histoire" de la région de Madrid

Il s'agit du "pire incendie de l'histoire" de la région de Madrid, selon la présidente régionale Isabel Díaz Ayuso.

"Pour une région comme celle-ci, avec une forte concentration de logements et de population, c'est une catastrophe", a-t-elle souligné.