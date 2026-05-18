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Uber renforce sa participation dans la société allemande Delivery Hero
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delivery Hero DHER.DE a annoncé lundi qu'Uber Technologies UBER.N avait acquis des actions et des titres supplémentaires de la société et détenait désormais 19,5% du capital social de Delivery Hero.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DELIV HERO
30,840 EUR XETRA +4,54%
UBER TECH
75,040 USD NYSE -0,11%
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