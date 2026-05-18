Uber renforce sa participation dans la société allemande Delivery Hero

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Delivery Hero DHER.DE a annoncé lundi qu'Uber Technologies UBER.N avait acquis des actions et des titres supplémentaires de la société et détenait désormais 19,5% du capital social de Delivery Hero.