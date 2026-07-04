JPMorgan prévoit un cours de l'or à 4.500 dollars au 4e trimestre, tout en soulignant les risques de baisse

Mains de banquier en gants blancs, gestionnaire de coffre-fort bancaire tenant un lingot d’or, concept de détention des réserves nationales d’or. (Crédits: Adobe Stock)

JPMorgan a déclaré que la demande d'or émanant des principaux secteurs ne serait pas aussi forte qu'elle l'avait prévu, ce qui limiterait la hausse des cours de l'or cette année à 4 300 dollars l'once au troisième trimestre et à 4 500 dollars l'once au quatrième trimestre.

La banque a précisé que les risques pesant sur ses prévisions penchaient vers le bas, compte tenu d'éventuelles hausses anticipées des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine si les données devaient s'avérer très favorables d'ici la fin de l'été.

Pas plus tard que le 9 juin, JPMorgan avait déclaré s'attendre à ce que le cours de l'or atteigne 6 000 dollars d'ici la fin de l'année.

Vendredi, l' XAU= de l'or au comptant a progressé de 1,3% à 4.174,21 dollars l'once à 12 h 41 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 23 juin. L'or a enregistré une hausse de plus de 2 % depuis le début de la semaine.

Des taux d'intérêt élevés pèseraient sur l'or, qui ne rapporte aucun rendement, les investisseurs se tournant vers des actifs offrant de meilleurs rendements. GOL/ La banque a maintenu une vision haussière à long terme, estimant que l'or pourrait prolonger sa progression en 2027, à mesure que les achats des banques centrales et la demande physique se renforcent dans un contexte de facteurs structurels d'accumulation persistants. Elle prévoit également que les cours de l'argent s'établiront en moyenne entre 60 et 65 dollars l'once sur son horizon de prévision, à mesure que le marché s'éloigne des conditions physiques tendues de l'année dernière et que le rapport or/argent se normalise.

Les cours du platine devraient s'établir en moyenne à environ 1 800 dollars l'once d'ici fin 2026 et grimper à environ 1 950 dollars l'once d'ici fin 2027, soutenus par les fondamentaux liés à l'offre en Afrique du Sud.

La banque prévoit que le prix du palladium s'établira à 1 350 dollars l'once d'ici fin 2026, et s'attend à ce qu'il s'établisse en moyenne autour de 1 300 dollars en 2027, en phase avec la faiblesse générale observée sur l'ensemble du marché des métaux précieux.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)