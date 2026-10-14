Uber obtient le feu vert pour poursuivre un avocat de Philadelphie dans le cadre d'une affaire de racket

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Daniel Rhynhart au paragraphe 5)

par David Thomas

Uber Technologies UBER.N peut intenter une action civile pour racket contre un avocat basé à Philadelphie, même si l'assureur de l'entreprise a pris en charge les frais de défense dans le cadre d'une série de poursuites pour préjudice corporel présumées frauduleuses, a statué mardi un juge fédéral.

Le juge fédéral de district Mark Kearney, à Philadelphie, a estimé que le géant du covoiturage avait qualité pour intenter une action contre Marc Simon et son cabinet Simon & Simon. Uber affirme que le cabinet d’avocats a collaboré avec des médecins et d’autres prestataires pour déposer à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de Federal Express Corporation FDX.N , des demandes d’indemnisation frauduleuses pour préjudice corporel. Marc Simon et son cabinet ont nié toute malversation.

« Uber n’a pas renoncé à son droit d’intenter une action contre les parties qui déposent des plaintes frauduleuses à son encontre en souscrivant une assurance responsabilité civile et en autorisant son intermédiaire, Farmers, à effectuer des paiements en son nom », a écrit M. Kearney dans son jugement de 14 pages .

Un porte-parole d’Uber a déclaré dans un communiqué que la décision du juge Kearney “établit clairement qu’Uber peut poursuivre ses poursuites pour racket, et nous restons confiants dans le bien-fondé de notre dossier”.

Daniel Rhynhart, du cabinet Blank Rome, qui représente Simon et son entreprise, a déclaré dans un communiqué qu’ils étaient déçus “mais qu’ils continueraient à se défendre vigoureusement contre cette action en justice infondée et qu’ils étaient convaincus que leur client serait finalement innocenté”.

Le procès devrait s’ouvrir en mars.

Uber et FedEx ont intenté des poursuites similaires contre des cabinets d’avocats devant les tribunaux fédéraux de Los Angeles , Miami et New York , alléguant que des avocats avaient agi de concert avec des prestataires de soins médicaux pour déposer à leur encontre des demandes d’indemnisation frauduleuses et exagérées. En mai, le juge Kearney a rejeté une requête en irrecevabilité concernant l’action intentée par Uber et FedEx contre le cabinet Simon & Simon.

Les entreprises ont allégué que Simon orientait ses clients vers certains prestataires dont les traitements inutiles ou les faux diagnostics gonflaient la valeur de leurs demandes d’indemnisation, ce qui pouvait aboutir à un règlement plus élevé. FedEx et Uber affirment que Simon et son cabinet incitent ces prestataires médicaux à créer des documents frauduleux qui servent ensuite de base aux procédures judiciaires.

Simon a fait valoir que les entreprises abusaient de la loi RICO dans le but de le pousser à la faillite. Il a introduit en juin des demandes reconventionnelles contre Uber et FedEx, affirmant que leurs allégations au titre de la loi RICO étaient “objectivement et subjectivement sans fondement”, car certaines affaires qu’elles avaient accepté de régler étaient citées comme preuves d’un système d’extorsion. Kearney a rejeté ces demandes reconventionnelles en août.