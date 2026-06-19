Uber lance la prochaine étape de son partenariat stratégique avec Life360

Life360 et Uber Technologies ont lancé la prochaine étape de leur partenariat stratégique. Les membres de Life360 peuvent désormais commander et organiser des trajets Uber pour leurs adolescents et autres membres de la famille directement depuis l'application Life360.

Cette intégration combine la plateforme de transport et les fonctionnalités de sécurité d'Uber Family avec le partage de position en temps réel et la coordination offerts par Life360.

Les familles bénéficient ainsi d'une meilleure visibilité avant, pendant et après les trajets de leurs proches, pour une plus grande sérénité.

L'intégration d'Uber est disponible pour les membres de Life360 sur certains marchés depuis le 18 juin 2026.

" Pendant les vacances d'été, les adolescents se rendent plus souvent au centre commercial, au cinéma, aux camps sportifs et autres lieux de loisirs. Plus de 40 % de ces trajets ont lieu alors que de nombreux parents sont encore au travail ", a Margarita Peker, responsable des services aux familles chez Uber.

" Coordonner ces emplois du temps sur différentes applications et conversations peut vite devenir un casse-tête pour les familles. Grâce à notre intégration avec Life360, nous simplifions les déplacements, les rendons plus transparents et plus faciles à gérer pour tous, le tout dans une seule application. "