Uber investit dans la société française de véhicules à hydrogène HysetCo

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Uber UBER.N a investi dans la société française de véhicules à hydrogène HysetCo pour un montant non divulgué. C'est la première fois que la société de covoiturage investit dans une entreprise française, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun mercredi.