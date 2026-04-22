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Uber investit dans la société française de véhicules à hydrogène HysetCo
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N a investi dans la société française de véhicules à hydrogène HysetCo pour un montant non divulgué. C'est la première fois que la société de covoiturage investit dans une entreprise française, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun mercredi.

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

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