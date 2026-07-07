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Tvardi en hausse alors qu'un médicament oral contre l'inflammation se révèle prometteur lors d'essais cliniques préliminaires
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action de la société de développement de médicaments Tvardi Therapeutics ( TVRD.O ) progresse de 2 % à 2,03 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental oral TTI-109 a donné, lors d’une étude de phase précoce, des résultats comparables à ceux de son précédent médicament ciblant la protéine STAT3, le TTI-101

** Elle précise que le TTI-109 est en cours de développement pour le traitement de maladies liées à l’inflammation et à une croissance cellulaire anormale induite par la protéine STAT3

** Tvardi indique que le TTI-109 a réduit la présence de certaines cellules immunitaires jusqu’à 60 %, un résultat qui, selon elle, justifie la poursuite de son développement

** La société a précisé que les effets secondaires étaient légers, la diarrhée durant moins d’une demi-journée contre plus de trois jours avec le TTI-101

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 53 % depuis le début de l’année

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