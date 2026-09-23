Turkish Airlines finalise une commande pouvant atteindre 150 Boeing 737 MAX

Turkish Airlines a finalisé une commande ferme de 100 Boeing 737-8 MAX, accompagnée d'options portant sur 50 appareils supplémentaires. L'accord autorise également la compagnie à convertir certaines commandes vers le 737-10, version de plus grande capacité de la famille MAX. Les livraisons sont prévues entre 2033 et 2037.

Cette commande constitue la plus importante jamais passée par Turkish Airlines auprès de Boeing pour des monocouloirs et conclut des négociations engagées en 2025. Les discussions avaient été retardées par un désaccord avec CFM, coentreprise de GE Aerospace et Safran, concernant les conditions de maintenance des moteurs. La compagnie turque avait même menacé de renoncer à l'opération avant la reprise des négociations.

Turkish Airlines estime que les nouveaux appareils amélioreront l'efficacité et la flexibilité de sa flotte tout en accompagnant le développement de son réseau depuis Istanbul. L'accord avait été annoncé l'année dernière, en parallèle d'un projet portant sur un maximum de 75 Boeing 787 Dreamliner. Exploitant actuellement environ 400 appareils Boeing et Airbus, la compagnie poursuit ainsi l'expansion et la modernisation de sa flotte.

Le titre Boeing progresse de plus de 2% en séance ce mercredi.