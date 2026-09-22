TUI resserre sa prévision de résultat d'exploitation 2026

TUI TUI1n.DE a resserré mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation sous-jacent pour 2026, le voyagiste allemand déclarant que ses clients ont continué de réserver des séjours plus tardifs en raison des conflits régionaux, tout en ajoutant que la demande reste forte pour le quatrième trimestre.

"Les premières indications pour la nouvelle saison hivernale semblent montrer une continuité du fait de réserver plus tard, dans un contexte d’incertitude géopolitique et économique persistante", a déclaré la société dans un communiqué.

Le groupe table désormais sur un résultat opérationnel sous-jacent annuel avant intérêts et impôts compris entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros, contre 1,1 à 1,4 milliard d'euros précédemment.

TUI, qui gère des navires de croisière, des compagnies aériennes et des hôtels, avait lancé en avril un avertissement sur ses résultats en raison de la hausse des prix du carburant pour avions et de l'incertitude entourant la guerre en Iran.

(Rédigé par Tristan Veyet à Gdansk; version française Augustin Turpin)