TSMC se montre "prudent" à l'approche de 2027 après avoir enregistré un sixième trimestre consécutif de bénéfices records

par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces de pointe, a fait preuve de prudence jeudi concernant l'année 2027 en raison des incertitudes macroéconomiques, tempérant ainsi des perspectives par ailleurs optimistes après avoir annoncé un sixième bénéfice trimestriel record consécutif, porté par une forte demande liée à l'IA.

Alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW a déclaré que la demande était "extrêmement solide" et qu'elle ne voyait aucun signe de ralentissement dans ce qu'elle qualifie de "mégatendance de l'IA", la société s'est montrée prudente dans sa planification commerciale.

"À l'avenir, nous continuons d'observer que les segments de marchés finaux liés à la consommation et sensibles aux prix sont mis à rude épreuve en raison de l'impact de la hausse des prix des composants et des incertitudes macroéconomiques", a déclaré le directeur général C.C. Wei lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. "C'est pourquoi nous faisons preuve de prudence dans notre planification commerciale à l'horizon 2027."

Les résultats de TSMC interviennent alors que certains craignent que la vague d'investissements dans l'IA ne s'essouffle. Mercredi, ASML ASML.AS , le plus grand fabricant mondial d'équipements utilisés pour la production de puces d'IA et de semi-conducteurs de pointe, a présenté des perspectives optimistes.

TSMC, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d'Apple AAPL.O , a indiqué s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse de 61 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir entre 52,3 et 54,3 milliards de dollars. La société a maintenu ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 entre 60 et 64 milliards de dollars.

Les actions de TSMC, cotées à Taipei, ont clôturé en baisse de 2 % avant la publication des résultats, s'inscrivant dans le mouvement général de vente des valeurs technologiques , sur fond de craintes que de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ne pèsent lourdement sur les titres liés à l'intelligence artificielle, particulièrement sensibles à la hausse des coûts d'emprunt.

Les actions de ses concurrents sud-coréens Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont chuté de plus de 10 %.

Selon les analystes, la demande pour les capacités de fabrication de puces d'IA de TSMC, ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé la société la plus valorisée d'Asie vers de nouveaux sommets. Sa capitalisation boursière, qui s'élève à environ 2 000 milliards de dollars, est presque le double de celle de Samsung Electronics.

TSMC a annoncé que son bénéfice net pour le trimestre juillet-septembre s'élevait à 763,1 milliards de T$ (soit 23,59 milliards de dollars), en hausse de 69 % par rapport à l'année précédente et dépassant les 746,3 milliards de T$ prévus par le LSEG SmartEstimate, calculés à partir des estimations de 16 analystes.

Ce résultat représente le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par TSMC, ainsi que son 11e trimestre consécutif de croissance des bénéfices.

La semaine dernière, l'entreprise a annoncé une hausse de 50 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires du troisième trimestre , dépassant les prévisions du marché et établissant un nouveau record.

TSMC investit 265 milliards de dollars pour construire des usines de puces électroniques dans l'État américain de l'Arizona, dont 100 milliards supplémentaires annoncés en juillet.

En septembre, Reuters a rapporté que TSMC évaluait un investissement potentiel au Texas. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a également déclaré la semaine dernière que ses entreprises construiraient et exploiteraient le complexe de puces d'IA Terafab, dont TSMC pourrait sous-louer une partie.

ASML ASML.AS a déclaré mercredi que ses clients cherchaient déjà à passer des commandes pour 2029 et 2030, apaisant ainsi les craintes d'un ralentissement de la vague d'investissements dans l'IA.

Les actions de TSMC, cotées à Taipei, ont progressé de 57 % depuis le début de l'année, en ligne avec la hausse de 62 % enregistrée par l'ensemble du marché taïwanais.

(1 dollar = 32,3450 dollars taïwanais)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))