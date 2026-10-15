L'Europe ouvre dans le rouge après la chute du spécialiste de l'IA CoreWeave

Un balayeur passe devant le bâtiment du Royal Exchange à Londres

Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse jeudi dans ‌le sillage de la chute des places asiatiques et du net repli du Nasdaq mercredi, le spécialiste de l'intelligence artificielle (IA) CoreWeave accentuant la débâcle du ​secteur technologique.

Dans les premiers échanges, à Paris, le CAC 40 perd 0,19%. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,06% et à Francfort, le Dax fléchit de 0,53%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 de 0,73%, et le Stoxx 600 de 0,40%

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent ​un léger rebond de 0,12% pour le Dow Jones, mais une nouvelle baisse de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 et un nouveau repli de 1,13% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance ​déjà dans le rouge.

Les investisseurs qui, l'an dernier, étaient acheteurs et profitaient pleinement ⁠du boom de l'IA, craignent désormais de laisser des plumes sous le poids des dettes des spécialistes de l'IA, avant même de ‌percevoir les retombées de leurs investissements massifs dans la puissance de calcul.

CoreWeave, un opérateur de centres de données déficitaire, qui doit près de 50 milliards de dollars selon les données de LSEG, est au cœur de la nouvelle débâcle de ​la "tech". L'action CoreWeave à Wall Street a chuté de ‌15% mercredi et perdait encore 6% jeudi dans les transactions hors séance, effaçant ainsi un cinquième de la ⁠valeur du groupe.

Le rendement des obligations à échéance 2032 de CoreWeave a dépassé les 15%, provoquant une onde de choc sur les marchés du crédit.

Dans une note interne, le directeur général de CoreWeave, Mike Intrator, tente cependant de minimiser la crise actuelle, écrivant que les marchés peuvent parfois "mal interpréter et ⁠agir de manière irrationnelle".

En attendant, le ‌spectre de difficultés à venir sur le marché des obligations à haut rendement, notamment pour les centres de données, pousse ⁠les investisseurs vers les obligations souveraines, dans un contexte d'aversion au risque qui fait monter leurs prix et parallèlement chuter leurs rendements.

Celui des bons du ‌Trésor américain à dix ans cède près de 10 points de base, à 5,09%, tandis que son équivalent allemand lâche près ⁠de sept points de base, à 3,39%.

Parallèlement, la séance du jour est marquée par de nombreux indicateurs ⁠économiques aux Etats-Unis, dont les ventes au ‌détail, les inscriptions au chômage et les prix à la production (PPI), au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation (CPI) plus élevé ​que prévu.

En Europe, le produit intérieur brut (PIB) britannique a enregistré une croissance surprise ‌en août, de 0,1%, tandis qu'en France, l'inflation, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré comme attendu à +3,4% sur un an en septembre.

Ces indicateurs sont pour le moment relégués au ​second plan, les investisseurs préférant se concentrer sur les résultats d'entreprises, alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), premier fabricant mondial de puces destinées à l'IA, a affiché jeudi un sixième trimestre consécutif de résultats records. Le titre recule cependant de 2,01% en raison du contexte actuel de défiance sur ⁠les marchés, entraînant dans son sillage ASML (-6,14%), STMicroelectronics (-7,45%) ou encore Infineon (-9,03%). L'indice du secteur technologique sur le Stoxx 600 paneuropéen accuse un repli de 2,62%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Pernod Ricard gagne 3,41% après avoir fait état d'une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ericsson grimpe de 9,32%, le fabricant d'équipements télécoms ayant publié un bénéfice d'exploitation trimestriel avec une baisse moins marquée qu'initialement anticipé.

Tomtom chute de 3,51% alors que le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique a annoncé son intention de réorganiser ses activités, ce qui affectera environ 200 postes dans le ​monde.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)